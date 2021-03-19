Вопрос бревном. Как закон о валежнике обернулся уголовными делами

Бесплатно не всё, что валяется
Геннадий Толчонков из села Зверево в прошлом году задумал построить сарай. Сруб решил сделать из поваленных ветром деревьев. «Наш лесник мне сообщил, что вышел новый закон о сборе валежника, — рассказал “АиФ” Толчонков. — Мол, бери всё, что лежит на земле, хоть сто телег. Закон не ограничивает! Я и собирал брёвна по принципу: валяется — значит валежник».
В течение нескольких месяцев Геннадий ездил в лес на небольшом тракторе с прицепом. А в ноябре к нему пришли полицейские и предъявили обвинение: под видом валежника он вывез из леса товарную древесину. «13 сосен в итоге были признаны не валежником, — говорит обвиняемый. — Оказывается, с их веток жёлтая хвоя ещё не опала! По версии следствия, семь сосен я вообще повалил трактором, а не поднял с земли. Мы с адвокатом уже не раз предлагали провести следственный эксперимент, чтобы показать: мой трактор не повалит такие сосны! Но нам в этом отказали».
Сейчас Геннадий Толчонков ждёт суда. Ущерб от незаконной порубки, в которой он обвиняется, признан особо крупным. За такое преступление положен штраф до 3 млн руб. или лишение свободы на срок до 7 лет. Незадачливый строитель сарая волей-неволей вник во все тонкости «законодательства о валежнике» и очень жалеет, что не разобрался в нём раньше. Оказывается, бесплатно можно брать только такую древесину, которая, кроме как в печку, уже никуда не годится. А если дерево повалено бурей, но ещё покрыто листвой и цепляется корнями за землю, выпилить из него бревно — самоуправство и воровство.
Чиновничий бурелом
Впрочем, ещё недавно правонарушением был даже самовольный сбор хвороста для шашлыка. Государство долго думало, но ликвидировало эту явную глупость. В январе 2019 г. вступили в силу поправки в Лесной кодекс, разрешившие гражданам свободно заготавливать валежник для личных нужд. И сразу пошли сообщения о людях, оштрафованных за слишком широкое толкование этого послабления.
Дмитрий Гончаров из Алтайского края, например, был наказан на 1 тыс. руб. за то, что спилил две сухие сосны. «Они лежали вывороченные с корнем, так и гнили: хвоя давно опала, кора отвалилась, на стволах были следы короеда», — рассказал Гончаров РИА Новости. Сосны штрафник распилил на доски для пристройки к своему дому: «А как иначе? Лес у нас стоит 9 тыс. руб. за куб. Откуда такие деньги при наших зарплатах?» При этом бесплатный хворост на дрова никто из здешних жителей не собирает: у всех газовое отопление.
Добавили путаницы и региональные власти, устанавливающие правила сбора природных ресурсов с учётом местных особенностей. В Пензенской обл. запретили использовать в работе с валежником пилы. В Тверской решили, что длина веток и брёвен, которые можно взять, не должна превышать 1 м. Можно ли таким способом заготавливать не гнилушки, а нормальное топливо — об этом чиновники, как водится, не подумали.
Чтобы исправить перегибы, пришлось вмешаться Москве.
В рамках парламентского контроля мы направили запросы руководителям регионов, где свободный сбор валежника, установленный федеральным законом, был обставлен разными ограничениями. И регионы свои ошибки исправили.
Николай Николаевпредседатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям
Мы удостоверились: пилы действительно реабилитированы повсеместно. Конфликтов из-за сбора в лесах сушняка стало меньше. В той же Нижегородской обл., кроме громкого уголовного дела в 2020 г. и начале 2021-го, выписано 7 штрафов за нарушение правил заготовки гражданами валежника.
При этом в Краснодарском крае осталось требование оповещать лесничество о предстоящей заготовке валежника и о выборе участка, где такая заготовка будет вестись, за 15 дней до начала работ. Зачем, если речь идёт всего лишь о сборе веток и брёвен, утративших все признаки жизни? Или смысл этого требования в том, чтобы как можно меньше людей пошло собирать топливо, не желая связываться с лесной бюрократией?
Что нужно людям и лесу
«Закон о свободном сборе валежника мы приняли по просьбе людей. И он реально помогает людям. В Сибири годовая экономия на дровах достигает 30 тыс. руб.», — оценивает Николаев эффект от либерализации всего одного из лесных правил.
А в Комитете Госдумы по труду и социальной политике недавно предложили сделать следующий шаг — разрешить гражданам заготавливать для личных нужд сухостой, то есть те деревья, которые ещё держатся корнями за землю, но уже умерли или приговорены к смерти. Очевидно: будь в законодательстве подобная норма, уголовного дела Толчонкова просто не было бы. А государство получило бы в лице населения множество помощников в санитарной очистке лесов. Ведь такую древесину уже можно использовать для стройки, и спрос на неё будет не только в местах, где нет газового отопления.
Но у такого решения, как полагает Николай Николаев, есть свои подводные камни: «А кто будет определять — однозначно погибло дерево или нет? Да, нужно очищать леса, но под контролем специалистов, чтобы не поощрять браконьерство». «АиФ» попросил оценить проблему директора комплексного предприятия «Лесной» (Нижегородская обл.) Андрея Филиппова.
— Не нужно изобретать велосипед, нужно вернуться к принципам хозяйствования, которые были в СССР, — считает эксперт, работавший государственным лесничим во второй половине 1980-х. — В советское время ко мне мог обратиться любой местный житель: «Рядом с моим селом есть участок с погибшим лесом, и я хочу его вырубить». Если этот участок был небольшим, я в ответ посылал туда мастера, который проверял эту информацию, клеймил сухостой и в итоге выдавал заготовителю документ, подтверждающий законность порубки. Из такой древесины можно было делать низкосортные пиломатериалы, и стоила она очень дёшево — в районе 50 коп. за кубометр.
А сейчас, во-первых, штаты лесничеств сильно сокращены, и оценить целесообразность вырубки просто некому. А во-вторых, лесничий имеет право очищать от сухостоя только те участки, которые официально признаны захламлёнными на основе лесоустройства. Такие мероприятия проводятся раз в 10 лет, и в течение этого периода оперативно учесть изменения в состоянии лесов сложно. А процедура о назначении санитарных вырубок очень громоздкая, требует согласования решений между разными районными и областными структурами.
Когда вводились новшества по валежнику, я был на одном из областных совещаний, и лесничие на нём предлагали облегчить доступ к заготовке сухостоя не только населению, но и предпринимателям. В одном лесничестве могут быть десятки погибающих гектаров, которые одиночки-частники освоить не смогут. А если их отдать коммерсантам, то они, используя специальную технику, под контролем лесничего и отжившие деревья спилят, и молодой подлесок сохранят. Вот это было бы и по-хозяйски, и по-государственному.
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