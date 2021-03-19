Полномочия по поставке «Спутника V» передали структуре «Ростеха»

«В качестве поставщика вакцин в рамках массовой вакцинации от COVID-19 выступает компания “Нацимбио”, которая имеет большой опыт поставок вакцин в рамках национального календаря прививок», — сказали в пресс-службе министерства.
Ранее издание GxP News со ссылкой на три источника писало, что распоряжение правительства о передаче полномочий «Нацимбио» было подписано 15 марта. По данным «Фармацевтического вестника», полномочия «Нацимбио» по поставке вакцин продлятся несколько месяцев.
Прежде логистикой вакцины занималась компания «Иммунотехнологии», которая входит в экосистему «Сбера». Как сообщали собеседники GxP News, распоряжение о наделении такими полномочиями дочки «Сбера» было подписано в четвертом квартале 2020 года.
В декабре прошлого года «Ведомости» писала, что с инициативой наделить «Иммунотехнологии» статусом единого поставщика вакцин на госзакупках министр здравоохранения Михаил Мурашко обращался к премьер-министру Михаилу Мишустину.
«Нацимбио» и пресс-служба «Сбера» отказались от комментариев изданию GxP News.
Холдинг «Нацимбио» был создан госкорпорацией Ростех в 2013 году. В него входят НПО «Микроген», ОАО «Синтез» и ООО «Форт». Компания уже занимается производством и поставками вакцин в рамках исполнения государственного заказа. Согласно распоряжению правительства от 12 мая 2020 года, «Нацимбио» получила полномочия на закупку иммунобиологических препаратов, применяемых для проведения вакцинации в рамках Национального календаря профилактических прививок, на правах единственного исполнителя в 2020—2021 годах. «Нацимбио», в частности, выпускает вакцины для профилактики гриппа «Совигрипп» и «Ультрикс».