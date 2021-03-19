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12:43 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Еду пресекают на попкорню. Зрителям могут запретить ходить в кино со своим

Минкульт хочет разрешить кинотеатрам самостоятельно устанавливать правила для кинозрителей, в том числе вводить запрет на пронос своей еды в кинозалы. Для этого министерство разработало проект постановления правительства. Ранее против запрета на пронос еды выступил Роспотребнадзор. Если инициатива будет принята, негатив кинозрителей от введения запрета может нивелировать потенциальный рост выручки кинобаров, предупреждают эксперты.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Министерство культуры подготовило проект постановления правительства «об утверждении правил оказания услуг по показу фильмов в кинозалах», обнаружил «Ъ» в базе regulation.gov.ru. В соответствии с ним кинотеатры смогут по собственному решению установить запрет на пронос в кинозалы продуктов питания, алкогольных и прохладительных напитков..

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«С учетом разных позиций кинотеатров по этому вопросу мы сочли правильным отдать решение по проносу еды в кинозалы на их усмотрение в рамках законодательства по защите прав потребителей», — объяснили «Ъ» в Минкульте.

Ранее Минкульт предлагал ввести такие правила в рамках поправок к закону «О кинематографии». В соответствии с ним зрителям любого кинотеатра запрещалось проносить в кинозал оружие, опасные предметы и вещества, а также лазерные указки, продукты питания и напитки, которые приобретены за пределами кинотеатра. Но против запрета на пронос еды выступил Роспотребнадзор. По словам источника «Ъ», знакомого с ситуацией, документ так и не был внесен в правительство.

Введение запрета на пронос в кинозалы еды, приобретенной не в самом кинотеатре, обсуждается уже несколько лет. Его продвигают сами киносети, они рассчитывают, что мера способствует росту выручки кинобаров на 10%

Для нас важно, что каждый кинотеатр получит право устанавливать свои правила в рамках действующего законодательства. Сильно пахнущая еда или громко шуршащая упаковка часто мешают просмотру фильма.
Олег Березин
глава Ассоциации владельцев кинотеатров

Но рынок в целом, по его мнению, нуждается в обновлении регулирования, поскольку действующие правила установлены еще в 1994 году.

Крупнейшие киносети поддерживают принятие документа.

«Нигде в мире не разрешен пронос еды на территорию кинотеатра», — отмечает вице-президент по управлению маркетингом, кафе и кинобарами сети «Каро» Ольга Проскурякова.

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Кинотеатры активно вкладываются в развитие кинобаров и предлагают широкую линейку продуктов, говорит она. Объединенная сеть кинотеатров «Формула кино» и «Синема парк» в целом поддерживает изменения в законодательстве, сообщил ее гендиректор Алексей Васясин.

По мнению редактора издания «Бюллетень кинопрокатчика» Александра Нечаева, если кинотеатры закрепят запрет на пронос еды, они могут столкнуться со сложностями при его реализации. «Чтобы досматривать каждый рюкзак или сумку, кинотеатрам придется увеличивать штат или вводить надбавки для действующих билетеров», — рассуждает он. Кроме того, не вполне понятно, что будет, если человек пронес еду в зал. «Если его попробуют вывести, может начаться скандал», — предупреждает господин Нечаев. По его мнению, возможный негатив при введении подобного запрета может нивелировать потенциальный рост выручки кинобаров.

Валерия Лебедева

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