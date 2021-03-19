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10:38 (мск), источник: ТАСС

ВЦИОМ: 80% россиян считают себя счастливыми

Среди основных причин, способствующих ощущению счастья, опрошенные назвали наличие семьи, здоровье, детей и хорошую работу.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Большинство россиян (80%) чувствуют себя в той или иной степени счастливыми, при этом 36% выражают полную уверенность в этом. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющиеся в распоряжении ТАСС. Исследование приурочено к Международному дню счастья, который ежегодно отмечается 20 марта.

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Среди основных причин, способствующих ощущению счастья, опрошенные назвали наличие семьи и ее благополучие (26%), здоровье и жизнь — свои и близких (25%), детей (21%), хорошую работу (17%). Роль общей удовлетворенности жизнью отметили 12%. В большей степени оптимистично настроены респонденты с хорошим достатком: 93% из них заявили, что чувствуют себя счастливыми, а также с высшим полным или неполным образованием — 85%.

При этом 31% россиян заявили, что вокруг них больше счастливых людей, чем несчастливых. Почти половина опрошенных полагают, что таковых поровну (45%), несчастливым свое окружение считают 16% россиян. Социальный индекс счастья, который показывает, преобладают ли в окружении респондентов счастливые или несчастливые люди, составил 52 п. — на 1 п. больше, чем в прошлом ноябре.

В то же время индекс счастья немного опустился за полгода и составил 64 п. (минус 2 п. по сравнению с ноябрем прошлого года).
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О том, что не ощущают себя счастливыми, сообщили 16%. Опрошенные объясняют это ощущение плохим положение дел в стране (10%), общей нехваткой материальных средств (9%), низким уровнем заработной платы и задержками в выплатах (6%), а также безработицей, низкими пенсиями, высокими ценами и проблемами в семье (по 4%).

«Традиционно главными аргументами за то, чтобы считать себя счастливыми, у россиян звучат так: есть семья, здоровье и дети. Для несчастливых же наиболее частые причины такого ощущения связаны с плохой ситуацией в стране в целом, нехваткой материальных средств и низкими доходами. Пандемический год слабо повлиял как на структуру мотивов, так и на пропорцию счастливых и несчастливых россиян», — комментирует данные генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 13 марта 2021 года среди 1600 респондентов. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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