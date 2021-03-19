Долги за теплоэнергию в России выросли на 12%

Задолженность растет каждую зиму: в холодные месяцы повышаются расходы на отопление, сказали в совете. Обычно платежки приходят за прошлый месяц, поэтому как раз в начале января россияне получают крупные счета. Однако в сравнении с аналогичными периодами прошлых лет в этот раз долг увеличивается ускоренными темпами.
Например, с 1 января по 1 февраля 2019-го объем неплатежей вырос на 19,2 млрд рублей (8,6%), а в тот же период 2020-го — на 17,9 млрд (9,2%), рассказали в совете. Среди потребителей стали чаще нарушать условия оплаты жилищные организации (УК) — уровень оплаты тепловой энергии снизился на 12,9%, организации, перепродающие тепло-энергию (-8,3%), малый бизнес (-8,3%) и граждане, оплачивающие тепловую энергию напрямую РСО (-5,5%).
Из-за пандемии замедлились темпы развития экономики, в 2020-м ВВП по сравнению с 2019-м снизился на 3,1%, напомнил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по энергетике Сергей Есяков. Это привело к ухудшению финансового состояния ряда компаний, а также снижению реальных доходов населения, и, как следствие, росту долгов за тепло, считает он.
Массовые невыплаты лишают РСО возможности финансировать модернизацию теплового комплекса, значительно усложняют своевременную выплату зарплаты и сохранение рабочих мест, добавил депутат комитета ГД под энергетике Петр Пимашков.