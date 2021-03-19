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04:56 (мск), источник: Известия

Профсоюз добивается ковидных выплат для уборщиц больниц

Профсоюзное движение намерено добиться назначения уборщицам больниц ковидных выплат, которые установлены для медработников. Несколько лет назад они числились санитарками, но название должности изменилось во время оптимизации учреждений здравоохранения, рассказали «Известиям» в профсоюзе «Действие». При этом функционал у многих остался прежним: уход за больными, кормление, смена белья.

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Источник: РИА "Новости"

Профсоюз медработников «Действие» обратился в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) с просьбой разобраться с трудовыми обязанностями уборщиц в медучреждениях. В том числе с привлечением их к выполнению обязанностей санитарок, на должностях которых многие сотрудницы числились несколько лет назад.

В РТК попросили собрать материалы по теме для рассмотрения на заседаниях рабочих групп комиссии, сказано в ответном письме (есть в распоряжении «Известий»). Вопрос «О практике перевода штатных единиц санитарок в уборщицы в медицинских учреждениях» планируется рассмотреть в марте этого года, указано в документе.

«Руководство страны приняло серьезные компенсационные и стимулирующие меры по поддержке работников здравоохранения, оказавшихся на передовой линии борьбы с пандемией. К сожалению, практически ни одна из этих мер не затронула работников, лишенных в предыдущие годы статуса младшего медперсонала, — отметил руководитель профсоюза медработников “Действие” Андрей Коновал. — Мы начинаем кампанию по восстановлению уборщиц в правах младшего медицинского персонала со всем объемом социальных гарантий и компенсаций, полагающихся этой категории работников».

По его словам, в профсоюз обращаются сотни уборщиц, которые хотели бы добиться ковидных выплат.

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