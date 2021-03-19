Профсоюз добивается ковидных выплат для уборщиц больниц

Профсоюз медработников «Действие» обратился в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) с просьбой разобраться с трудовыми обязанностями уборщиц в медучреждениях. В том числе с привлечением их к выполнению обязанностей санитарок, на должностях которых многие сотрудницы числились несколько лет назад.
В РТК попросили собрать материалы по теме для рассмотрения на заседаниях рабочих групп комиссии, сказано в ответном письме (есть в распоряжении «Известий»). Вопрос «О практике перевода штатных единиц санитарок в уборщицы в медицинских учреждениях» планируется рассмотреть в марте этого года, указано в документе.
«Руководство страны приняло серьезные компенсационные и стимулирующие меры по поддержке работников здравоохранения, оказавшихся на передовой линии борьбы с пандемией. К сожалению, практически ни одна из этих мер не затронула работников, лишенных в предыдущие годы статуса младшего медперсонала, — отметил руководитель профсоюза медработников “Действие” Андрей Коновал. — Мы начинаем кампанию по восстановлению уборщиц в правах младшего медицинского персонала со всем объемом социальных гарантий и компенсаций, полагающихся этой категории работников».
По его словам, в профсоюз обращаются сотни уборщиц, которые хотели бы добиться ковидных выплат.