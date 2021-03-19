05:45 (мск), источник: Известия
Роспотребнадзор допустил небольшой рост заболеваемости COVID-19 весной
Весной в России возможен небольшой рост заболеваемости коронавирусом
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По словам специалиста,
«Поэтому можно допустить небольшой и относительно непродолжительный подъем заболеваемости в пределах от одной до нескольких тысяч от сегодняшних цифр», — пишет «РИА Новости» в пятницу, 19 марта.
При этом Пшеничная допустила, что уровень заболеваемости может существенно не измениться, а оставаться примерно на нынешнем уровне. Если продолжать соблюдать защитные меры и наращивать темпы вакцинации, к концу весны, вероятнее всего, будет еще большее снижение заболеваемости по сравнению с показателями марта, заключила она.
Ранее, 12 марта, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что существование в России нескольких вакцин от коронавирусной инфекции позволяет давать самые оптимистичные прогнозы по эпидемической ситуации.
Попова отметила, что сейчас стоит задача создать такую прослойку привитых от коронавируса людей, которая не даст вирусу распространяться.