Аналитики подсчитали стоимость продуктовой «корзины счастья»

Кроме того, в перечень вошли продукты с содержанием витамина D и магния, такие как морская рыба и молочные продукты. Самым дорогим продуктом оказалась морская рыба — кусок весом 300−400 г обойдется в 547 рублей.
За 1−3 штуки авокадо в зависимости от размера в среднем придется заплатить 272 рубля. Cвежая клубника стоит 270 рублей за 250 г. Дешевле всего россиянам обойдутся зелень и бананы — до 100 рублей.
Аналитики сервиса также отметили, что россияне чаще всего выбирают продукты «для счастья» весной — продажи перечисленных продуктов в этом сезоне выше в среднем на 4−5% по сравнению с зимними месяцами. Тем не менее хурму покупатели предпочитают заказывать осенью в силу сезонности этой ягоды.
«Один из самых главных гормонов, способствующих хорошему настроению и ощущению счастья, — серотонин. Он синтезируется в кишечнике и головном мозге. В самих продуктах этот гормон не содержится, но для производства серотонина нужны “строительные материалы”, которые мы можем получить из определенных продуктов питания. Так, синтез серотонина невозможен без аминокислоты триптофана», — сказала диетолог Маргарита Макуха.
По ее словам, триптофан содержится в бананах, бобовых культурах, твороге, молочных продуктах, финиках, яйцах, рыбе, патоке, мясе, орехах, морепродуктах, семенах, цельнозерновых продуктах.
Чтобы триптофан превратился в серотонин нужны «помощники» в виде витамина D (рыбий жир, морская рыба, куриные яйца, жирные молочные продукты) и магния (отруби, кунжут, какао, кешью), заключила специалист.
Ранее, 17 марта, диетолог Маргарита Королева объяснила связь переедания со стрессом и рассказала, как избежать избыточного веса во время нервных состояний.
По словам специалиста, для человека свойственно поддаваться импульсивному перееданию, чтобы вывести себя из стрессового состояния, а при появлении лишнего веса он и дальше будет стремительно его накапливать. Пережить стресс может помочь витамин группы В, большое количество магния, калия и других минеральных веществ, отметила диетолог.