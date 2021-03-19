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11:21 (мск), источник: ТАСС

В России за сутки выявили 9 699 заразившихся коронавирусом

Общее количество инфицированных достигло 4 437 938.

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Источник: AP 2020

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 9 699. Общее количество инфицированных достигло 4 437 938, сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,22%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,03%), Магаданской области и Еврейской АО (по 0,05%).

В частности, за сутки был выявлен 921 случай заражения в Санкт-Петербурге, 605 — в Московской области, 348 — в Нижегородской области, 242 — в Ростовской области, 214 в Самарской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 294 298 человек.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 12 337, до 4 049 373. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, составляет 91,2% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 443 против 460 днем ранее. Всего от инфекции умерли 94 267 пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,12%, следует из данных штаба.

Ситуация в Москве

Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 809. Всего в столице с начала пандемии выявили 1 008 224 инфицированных. Прирост, согласно данным штаба, составил 0,18%. Днем ранее было выявлено 1 934 заболевших.

За сутки умер из-за коронавируса 51 пациент, всего в столице зарегистрировано 16 024 летальных исхода.

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