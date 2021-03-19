11:21 (мск), источник: ТАСС
В России за сутки выявили 9 699 заразившихся коронавирусом
Общее количество инфицированных достигло 4 437 938.
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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 9 699. Общее количество инфицированных достигло 4 437 938, сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.
В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,22%.
Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,03%), Магаданской области и Еврейской АО (по 0,05%).
В частности, за сутки был выявлен 921 случай заражения в
В настоящее время в России продолжают лечение 294 298 человек.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 12 337, до 4 049 373. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, составляет 91,2% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов
Ситуация в Москве
Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 809. Всего в столице с начала пандемии выявили 1 008 224 инфицированных. Прирост, согласно данным штаба, составил 0,18%. Днем ранее было выявлено 1 934 заболевших.
За сутки умер