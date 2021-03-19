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16:16 (мск), источник: ТАСС

Еврокомиссия объявила о начале третьей волны пандемии коронавируса в Европе

БРЮССЕЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Третья волна пандемии коронавируса нового типа уже пришла в Европу и развивается разными темпами в разных странах Евросоюза, что требует ускорения вакцинации. Это признала в пятницу на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы видим третью волну, которая наступает постепенно или даже быстро в различных странах ЕС. Мы входим в очень сложный период, в котором наша экономика будет серьезно затронута этой ситуацией, — заявила она. — Мы видим необходимость ускорить вакцинацию населения».

«Остаемся привержены нашей цели вакцинировать 70% взрослого населения Евросоюза», — добавила Спинант.

Ранее в пятницу министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что «в Европе еще недостаточно вакцин, чтобы остановить третью волну» пандемии.

Согласно озвученным в четверг данным, Еврокомиссия рассчитывает, что в первом квартале 27 стран ЕС смогут получить порядка 100 млн доз вакцин от трех западных компаний: Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Это на 40% меньше, чем 166 млн доз, которые были предзаказаны на этот период Еврокомиссией по контрактам с этими тремя компаниями, подписанными и частично оплаченными осенью прошлого года.

В настоящее время ведущие страны Евросоюза ужесточают карантинные ограничения ввиду ускоряющихся темпов распространения пандемии. Это происходит практически ровно через год с момента начала первого локдауна в Европе в марте 2020 года.

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