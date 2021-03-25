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00:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 25 марта

День работника культуры в России, основание Венеции и другие события, которые произошли в этот день.

Источник: РИА "Новости"

День работника культуры

25 марта в России отмечается День работника культуры. Этот профессиональный праздник деятелей культуры и искусства, людей творческих профессий, а также хранителей и популяризаторов культурного наследия установлен Указом Президента РФ № 1111 от 27 августа 2007 года.

Профессиональный праздник отмечают хранители и создатели культуры — сотрудники музеев и библиотек, деятели театров и концертных организаций, специалисты домов культуры, городских и деревенских клубов, коллективы художественной самодеятельности. К своему празднику они традиционно организуют множество культурных мероприятий.

День основания Венеции

Знаменитая Венеция, город в северной Италии, по легенде была основана в этот день в 421 году. Во всяком случае, такого мнения придерживаются жители Венеции, которые ежегодно 25 марта торжественно отмечают эту дату.

Есть легенда, повествующая о создании этого города. Согласно этой легенде, воды лагуны расступились и миру явился «град неописуемой красы». Но существует и другая, представляющаяся более правдоподобной версия. Согласно ей в этот день жители окрестных берегов переселились на острова лагуны в надежде укрыться от иноземных захватчиков.

Источник: Kim Traynor/CC BY-SA 3.0

Коронация Роберта Брюса

25 марта 1306 года в древней шотландской столице Скуне на престол взошел Роберт Брюс.
Роберт Брюс был помазан на царство спустя полтора месяца после убийства его главного соперника Джона Комина, племянника шотландского короля Джона Баллиола. Шотландия в то время формально не обладала статусом независимого государства. Сегодня Брюс почитается соотечественниками как один из величайших правителей.

Легендарный клад

25 марта 1997 года У берегов Эквадора обнаружен легендарный морской клад.
Охотники за сокровищами во главе с аргентинцем Херманом Моро обнаружили у берегов Эквадора затонувший в 1654 году испанский галеон «La Capitana». Галеон шел из Южной Америки в Испанию — с большим грузом награбленного у инков золота и серебра.

Затонувший корабль был буквально битком набит ценностями, так что эксперты растерялись, оценивая возможную стоимость находки — от нескольких миллионов до нескольких миллиардов долларов.

Источник: РИА "Новости"

Пожар в «Зимней вишне»

25 марта 2018 года в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы, батуты, детские развлекательные комплексы.

Огонь распространялся молниеносно. Площадь пожара составила 1600 квадратных метров. Пожару был присвоен третий номер сложности по пятибалльной шкале, а на территории Кемеровской области был введён режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

Страшная трагедия унесла жизни 60 человек, из них — 37 детей, несколько десятков пострадало. Этот пожар стал вторым крупнейшим в истории современной России по числу жертв после пожара в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» в 2009 году, в котором погибло 156 человек.

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