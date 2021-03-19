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17:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник создает новых героев, соединяя разных персонажей поп-культуры (фото)

Он выбирает их по схожим характеристикам.

Дизайнер и художник из Индонезии, работающий под ником Sandevil, стал известен в соцсетях благодаря серии необычных иллюстраций, на которых он объединяет двух разных персонажей поп-культуры в одного нового героя.

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Шрэк и Халк
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Джокер и Эдвард Руки-ножницы

Персонажей кино, мультфильмов, комиксов и аниме Sandevil выбирает по схожим характеристикам, умениям или внешнему виду. Например, зеленого и большого Шрэка он объединил с супергероем вселенной Marvel Халком, который также подходит под это описание, а деревянный мальчик Пиноккио «слился» с живым деревом по имени Грут — членом команды «Стражи Галактики».

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Мерида и Черная вдова
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Капитан Америка и Жан-Клод Ван Дамм, Тор и Арнольд Шварценеггер
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Гарри Поттер и Доктор Стрэндж, Гермиона Грейнджер и Алая Ведьма
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Доктор Стрэндж и Гарри Поттер
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Голлум и Танос
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Пиноккио и Грут
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Вуди и Звездный Лорд

Екатерина Гура

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