17:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художник создает новых героев, соединяя разных персонажей поп-культуры (фото)
Он выбирает их по схожим характеристикам.
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Дизайнер и художник из Индонезии, работающий под ником Sandevil, стал известен в соцсетях благодаря серии необычных иллюстраций, на которых он объединяет двух разных персонажей
Персонажей кино, мультфильмов, комиксов и аниме Sandevil выбирает по схожим характеристикам, умениям или внешнему виду. Например, зеленого и большого Шрэка он объединил с супергероем вселенной Marvel Халком, который также подходит под это описание, а деревянный мальчик Пиноккио «слился» с живым деревом по имени Грут — членом команды «Стражи Галактики».
Екатерина Гура