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17:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Стало известно, как спят горбатые киты

Они не любят дремать в одиночестве.

Источник: AP 2020

Горбатые киты спят, дрейфуя в океане. При этом горбачи не любят дремать в одиночестве — они отправляются «на боковую» группами, установила группа японских, норвежских и шотландских исследователей.

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Чтобы проследить за сном китов, исследователи прикрепили к животным, плавающим у побережья города Тремсе в Норвегии, видеокамеры с углом обзора 360 градусов, говорится в исследовании, опубликованном в Behavioral Processes.

Оказалось, что киты могут спать как на поверхности океана, так и на глубине. Где именно «вздремнуть», они решают в зависимости от ситуации.

Вопрос о том, как спят киты, был для ученых загадкой долгое время. До недавних пор без самых современных технологий было невозможно отличить, спит ли кит или просто плывет очень медленно. Данные о том, сколько времени уходит у китов на сон и в каких условиях они спят, важны для понимания экологии этих животных.

Анна Лысенко

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