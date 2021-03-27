00:16 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 27 марта
Амнистия в СССР, изобретение штопора, начало Крымской войны и другие памятные события этого дня.
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С 1961 года ежегодно 27 марта во всем мире отмечают профессиональный праздник всех работников театра: актеров, театральных
Всемирный день театра не имеет в Российской Федерации официального государственного статуса, но все же традиционно отмечается очень широко.
С 2017 года в России отмечают День войск национальной гвардии Российской Федерации. Праздник пришел на смену Дню внутренних войск МВД РФ. В этот день командование Росгвардии вручает военнослужащим, сотрудникам, имеющим специальные звания полиции, и гражданскому персоналу награды, выносит благодарности, присваивает воинские и специальные звания.
27 марта 1854 года Великобритания и Франция объявили войну России. Крымской войне предшествовало ослабление Османской империи и желание России взять под контроль балканские страны с православным населением. Войска Николая I оккупировали Молдавию и Валахию, после чего Турция, а затем и ее союзники в Европе, которые пытались усилить свое влияние на Черном море, объявили России ультиматум с требованием вывести войска, а затем и войну.
Крымская война длилась три года и завершилась подписанием мирного договора. Черное море объявлялось нейтральным, а Россия лишалась протектората над Молдавией, Валахией и христианскими подданными Османской империи.
27 марта 1860 года житель
До этого штопоры другой, теперь уже почти забытой, формы были изобретены в Англии. А после Бирна самые разнообразные штопоры запатентовали сотни изобретателей.
27 марта 1953 года в СССР была объявлена широкомасштабная амнистия, почти не коснувшаяся политзаключенных. По амнистии, по разным данным, было освобождено от 1,2 до 1,35 млн человек, в основном осужденных на срок до 5 лет, женщин и несовершеннолетних.
Вслед за амнистией последовал всплеск преступности амнистированных. В отдельных регионах он принял угрожающие масштабы.
27 марта 2011 года согласно указу Дмитрия Медведева Россия перешла на постоянное летнее время. Тем самым в стране отменили почти столетнюю практику перевода стрелок часов дважды в год. Впервые летнее время в стране было введено в 1917 году.
На территории бывшего СССР перевод стрелок отменили также Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан.