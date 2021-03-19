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20:03 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru

Смесь курицы и чайки: «орущий» бульдог покорил Сеть

Когда ты просто не можешь молчать.

В Калифорнии (США) у местной жительницы по имени Бейли живет французский бульдог Арчи. Из-за особенностей породы Арчи со щенячества не умеет лаять. Точнее, делает это весьма своеобразно.

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На днях Бейли записала «ор» питомца на камеру и опубликовала в Instagram. В соцсети необычный голос Арчи сравнили с криком чайки, курицы и… дементора.

Некоторые владельцы «французов» в комментариях рассказали, что их питомцы делают точно так же. Однако делать выводы, что представители породы слишком шумные, неверно. По словам ветеринаров, французские бульдоги много лают только в случае стресса и других проблем со здоровьем.

А у вас есть кошка или собака? Заполните анкету о своем питомце и получите бесплатный доступ к консультациям ветеринаров.

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