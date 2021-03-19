20:03 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru
Смесь курицы и чайки: «орущий» бульдог покорил Сеть
Когда ты просто не можешь молчать.
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В Калифорнии (США) у местной жительницы по имени Бейли живет французский бульдог Арчи.
На днях Бейли записала «ор» питомца на камеру и опубликовала в Instagram. В соцсети необычный голос Арчи сравнили с криком чайки, курицы и… дементора.
Некоторые владельцы «французов» в комментариях рассказали, что их питомцы делают точно так же. Однако делать выводы, что представители породы слишком шумные, неверно. По словам ветеринаров, французские бульдоги много лают только в случае стресса и других проблем со здоровьем.
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