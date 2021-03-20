Некоторым пациентам с «долгим ковидом» стало лучше после вакцины

В США газета Washington Post написала о 34-летней Арианне Айзенберг, которая восемь месяцев после заболевания страдала от симптомов «долгого ковида»: мышечных болей, бессонницы, хронической усталости и затуманенного сознания. Но спустя 36 часов после второй дозы вакцины все эти симптомы как рукой сняло.
Похожий эффект от вакцины испытали и другие пациенты, о которых писали медицинский сайт WebMD и различные СМИ.
По словам вирусолога Дэниэла Гриффина из Колумбийского университета в Нью-Йорке, 40% пациентов с «долгим ковидом», которых он лечил, испытали улучшение симптомов после вакцинации.
В Британии небольшое исследование Бристольского университета показало, что такой эффект наблюдался у трети участников, хотя авторы не исключают и эффект плацебо.
В исследовании участвовали 44 вакцинированных пациента и 22 невакцинированных, которых наблюдали месяц после вакцинации первой группы. У 23,2% вакцинированных заметно улучшились симптомы (по сравнению с 15,4% невакцинированных). У 5,6% вакцинированных стали меньше ухудшаться симптомы (по сравнению с 14, 2 невакцинированных).
Координатор британской группы поддержки пациентов с «долгим ковидом» Лу Барнс говорит, что примерно 20% участников группы, которым уже сделали прививку, испытали улучшение. В этой группе в «Фейсбуке» сейчас 4,7 тыс. участников.
В Британии более подробные исследования в этой области начинают Университет Экзетера и Имперский колледж Лондона.