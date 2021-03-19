22:35 (мск), источник: ТАСС
Борис Джонсон привился вакциной AstraZeneca
ЛОНДОН, 19 марта. /ТАСС/.
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Ранее Джонсон подтвердил, что вакцинируется в намеченный срок, несмотря на сообщения об образовании тромбов у 25 человек, привившихся вакциной AstraZeneca.
«Слушайте ученых, слушайте то, что вчера говорило Европейское агентство лекарственных средств и Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Великобритании. Настоящий риск представляет собой COVID-19, и сделать прививку сейчас — очень хорошая идея», — сказал Джонсон и добавил, что не почувствовал боли от укола.
Выступая в четверг на
Джонсон ждал возможности привиться с 8 декабря, когда в Соединенном Королевстве стартовала программа массовой вакцинации населения. Первыми уколы делали медицинским работникам, людям старше 80 лет и людям с крайне слабым здоровьем, после чего в стране начали последовательно вакцинировать людей в разных возрастных группах начиная с самых пожилых. С 17 марта все британцы старше 50 лет, в том числе 56-летний Джонсон, получили возможность записаться на вакцинацию.
Ранее прививку сделали бывшие
В прошлом году глава британского правительства перенес заболевание, вызываемое новым коронавирусом (COVID-19). Джонсон был госпитализирован 5 апреля и неделю провел в больнице святого Томаса на юге Лондона, в том числе несколько дней в отделении интенсивной терапии. Вакцинировался глава правительства в том же медицинском учреждении, где ему спасли жизнь почти год назад. Сына, который родился у британского
После выписки политик признавался, что был близок к смерти, и две недели восстанавливал здоровье в загородной резиденции Чекерс под Лондоном перед тем, как вернуться к исполнению обязанностей. После болезни Джонсон похудел на 6 кг, стал чаще заниматься спортом и следить за питанием. Он неоднократно призывал британцев следовать своему примеру, обращая внимание на то, что лишний вес является одним из факторов развития осложнений при COVID-19.