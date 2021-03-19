Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 «Мало кто об этом знает»: почему россияне не обращаются за пособиями Какими выплатами от государства не пользуются россияне
Фоторепортажи
11Барселона во время гражданской войны в Испании
10День Святого Патрика
22:35 (мск), источник: ТАСС

Борис Джонсон привился вакциной AstraZeneca

ЛОНДОН, 19 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил первую дозу вакцины от коронавируса, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. Об этом глава правительства в пятницу вечером заявил телеканалу Sky News.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: AFP 2020

Ранее Джонсон подтвердил, что вакцинируется в намеченный срок, несмотря на сообщения об образовании тромбов у 25 человек, привившихся вакциной AstraZeneca.

«Слушайте ученых, слушайте то, что вчера говорило Европейское агентство лекарственных средств и Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Великобритании. Настоящий риск представляет собой COVID-19, и сделать прививку сейчас — очень хорошая идея», — сказал Джонсон и добавил, что не почувствовал боли от укола.

Выступая в четверг на Даунинг-стрит, 10 после того, как Европейское агентство лекарственных средств (EMA) объявило о безопасности и эффективности вакцины, Джонсон призвал всех британцев «сделать прививку, как только подойдет их очередь».

Читайте также
Отказ от AstraZeneca стал вирусным

Джонсон ждал возможности привиться с 8 декабря, когда в Соединенном Королевстве стартовала программа массовой вакцинации населения. Первыми уколы делали медицинским работникам, людям старше 80 лет и людям с крайне слабым здоровьем, после чего в стране начали последовательно вакцинировать людей в разных возрастных группах начиная с самых пожилых. С 17 марта все британцы старше 50 лет, в том числе 56-летний Джонсон, получили возможность записаться на вакцинацию.

Ранее прививку сделали бывшие премьер-министры страны Дэвид Кэмерон и Тереза Мэй, а также лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер. Первую дозу вакцины получили королева Великобритания Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филип, а также наследник британского престола принц Чарльз и его жена — герцогиня Корнуоллская Камилла. В общей сложности в Великобритании первую дозу вакцины получили уже больше 26 млн человек — свыше 39% населения. В пятницу было привито рекордное количество жителей страны — больше 660 тыс. человек.

Читайте также
Вакцинные паспорта. Станут ли они документом новой эпохи?

Болезнь Джонсона

В прошлом году глава британского правительства перенес заболевание, вызываемое новым коронавирусом (COVID-19). Джонсон был госпитализирован 5 апреля и неделю провел в больнице святого Томаса на юге Лондона, в том числе несколько дней в отделении интенсивной терапии. Вакцинировался глава правительства в том же медицинском учреждении, где ему спасли жизнь почти год назад. Сына, который родился у британского премьер-министра в конце апреля, Джонсон назвал в честь лечивших его врачей — Ника Прайса и Ника Харта.

После выписки политик признавался, что был близок к смерти, и две недели восстанавливал здоровье в загородной резиденции Чекерс под Лондоном перед тем, как вернуться к исполнению обязанностей. После болезни Джонсон похудел на 6 кг, стал чаще заниматься спортом и следить за питанием. Он неоднократно призывал британцев следовать своему примеру, обращая внимание на то, что лишний вес является одним из факторов развития осложнений при COVID-19.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Если уж Саакашвили заговорил в подобном тоне, значит, дела действительно плохи
"Если начнется нечто неимоверное типа Беларуси, я уеду. Не готов тратить энергию на пустую борьбу с системой. Ее не перешибить"
Еврокомиссия объявила о начале третьей волны пандемии
Меркель не исключила закупок «Спутника V» Германией в обход ЕС
Дания переименовала Белоруссию из-за России
Компания вернула долг по зарплате 230 килограммами грязных монет
Байден готов вновь поговорить с Путиным «на каком-то этапе»
Банк России повысил ставку впервые с 2018 года
Здоровье
Российский врач назвал неочевидные симптомы рака кишечника Если проявились, нужно обязательно сходить к врачу.
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Телевизор "убил" пять человек под Тамбовом
Пятеро россиян погибли из-за взрыва телевизора
Кино
Дочь Толкалиной, Шведов с женой и другие на кинопремьере В Москве состоялся показ ленты «Мой год в Нью-Йорке»
Новости партнеров
Первый признак, что вы переболели Covid-19 бессимптомно
С 27-го апреля вводится ряд ограничений для держателей карт "Мир"
"И никакой Украины": озвучен сценарий присоединения Незалежной к России
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 430
Чем заняться на перемене 89
Контрольные по алгебре в 7 классе. Вопрос больше к учителям. 57
Красится обувь внутри :( нужны советы 48
Леди
Прилучный впервые вышел в свет с Мирославой Карпович Артисты вместе посетили закрытую вечеринку
Новости партнеров
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Люди пустили бездомную кошку на ночь домой - утром их ожидал сюрприз
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь