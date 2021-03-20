02:09 (мск), источник: Известия
Трудовые резервы: уровень безработицы снижается
Господдержка позитивно сказалась на ситуации.
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По данным Минтруда РФ, всего за неделю число официально зарегистрированных безработных сократилось на 200 тыс. до 1,9 млн человек. В министерстве сделали вывод, что ситуация на рынке труда в стране стабилизируется.
По словам экспертов, опрошенных «Известиями», безработицы в стране действительно становится меньше: сработала господдержка, а бизнес возвращается к активности после коронакризиса.
В Минтруде сообщили, что ситуация на рынке труда стала улучшаться уже с октября. Значительную роль в этом сыграли меры господдержки. Уровень безработицы в январе 2021 года снизился до 5,8% с 6,4%, зафиксированных в пиковый период августа 2020 года.
Во время пандемии существенно выросло число официально зарегистрированных безработных — по итогам января 2021 года их численность составила 2,5 млн человек, что в 3,6 раза выше, чем годом ранее.
— В 2020 году произошла удивительная ситуация — многие безработные в России впервые заявили о себе, чтобы получить пособие. Такой способ прожить в коронакризис, — отмечает управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева.
Это привело к тому, что власти стали направлять на поддержку потерявших работу существенно больше средств.
Согласен с коллегой и аналитик «Финам» Алексей Коренев.
— В разгар пандемии были существенно увеличены пособия по безработице, количество официально зарегистрированных безработных столь же резко взлетело. При том что порядка 70% населения предпочитает искать работу самостоятельно — через знакомых, интернет, объявления или хедхантерские компании. Просто пособие на тот момент стало получать выгодно, — отметил он.
Оптимизм Минтруда разделяют не все эксперты.
— Да, объективные данные, приведенные заместителем министра труда, действительно соответствуют тем, что недавно публиковало и само ведомство, и Росстат. С летних 6,4% безработица скатилась до 5,8%. Однако независимые экспертные агентства и хедхантерские компании, проводящие собственные исследования, приходят к совершенно иным результатам. Буквально неделю назад были опубликованы независимые данные портала по поиску работы, в соответствии с которыми число безработных в России составляет сейчас около 15 млн человек, а не 1,9, — рассказал Алексей Коренев.
Однако другие специалисты предостерегают, что исследования частных компаний часто проводятся не на действительно научной основе.
— На независимые данные, конечно, можно ориентироваться, но здесь тоже могут быть свои погрешности. Такое большое расхождение в цифрах может быть связано с созданием нескольких резюме одним соискателем. Скорее всего, истина
Алексей Коренев считает, что повлияли на позитивную динамику снижения безработицы и другие факторы, в частности, возвращение объема пособий по безработице на прежний уровень.
— В результате становиться на учет только ради получения некой относительно небольшой суммы денег потеряло смысл. То есть всё выглядит так, будто снижение числа зарегистрированных в службах занятости происходит не потому, что выплаты уменьшились, а потому, что люди стали в массовом порядке трудоустраиваться, — сказал он.
Ранее
— Скорее можно сказать, что это люди, родившиеся после 2000 года, мало соответствуют требованиям работодателя, — заметила Екатерина Косарева. — Большие амбиции, желание быстро и легко заработать или просто ничего не делать приводят к тому, что работодатель лучше возьмет на вакантную должность человека старшего возраста, даже предпенсионного, чем поколения Z.
— Всё будет зависеть от ситуации в экономике страны в целом. Если государство будет достаточно быстро выходить из кризиса, рынок труда тоже быстро оживится. Если застрянем в положении затяжной стагнации, то улучшения хоть и будут, но достаточно медленные, — считает Алексей Коренев.
Свои расчеты «Известиям» предоставило Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА). Дмитрий Куликов, заместитель директора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА, не исключает, что на рынок труда в ближайшие годы будут заметно влиять переходный период пенсионной реформы и отдаленные эффекты высокой рождаемости 1980-х годов.
— Несмотря на ожидаемое снижение численности населения в возрастах 16−72, численность рабочей силы в 2021—2028 годах может несколько вырасти, — сказал он.
Однако затем тренды вновь станут негативными.
— В 2022 году в базовом сценарии ожидаем снижения среднегодового уровня безработицы до 5% по мере оживления в секторе потребительских услуг, наиболее сильно пострадавшем от противопандемийных ограничений. Потенциальный уровень безработицы мы оцениваем в 4,5%, — рассказал Дмитрий Куликов.
— Мы считаем, что повторения ситуации 2020 года уже не будет. Бизнес возвращается к активности, и многие бизнесмены постараются заработать еще больше в ближайшие годы, чтобы покрыть убытки, полученные в коронакризис. А это значит, что вакантных должностей в бизнесе будет много, — считает Екатерина Косарева.
Например, крупные компании, проводившие сокращения в 2020 году, скорее всего, вернутся к докризисным уровням по количеству персонала. Госкомпании и ведомства также будут снова набирать сотрудников. Малый бизнес тем более пойдет в рост в ближайшие годы, так как накопления граждан в основном были израсходованы, а это значит, что люди будут искать новые возможности для заработка, добавила Екатерина Косарева.