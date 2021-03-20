В России вступили в силу новые правила отпуска для многодетных родителей

До этого работники, имеющие трех и более детей, могли получить ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время лишь в том случае, если детям не исполнилось 12 лет.
«Такое решение позволит многодетным родителям совместить время отпуска. У семьи появится возможность провести время всем вместе», — говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Новые правила коснутся около 2,5% российских семей, приводили авторы законопроекта данные Росстата по итогам переписи населения в 2010 году.
Согласно исследованию Общественной палаты, проведенному в 2019 году, 72% опрошенных россиян не знают о существующих льготах для многодетных семей. Используют доступные возможности 25% респондентов, а 3% заявили о нехватке времени для оформления необходимых документов на получение льгот.
В частности, в России многодетные семьи могут один раз в месяц бесплатно сходить в музей или бассейн и получить компенсацию за поход в театр. Об этом не знали 65% опрошенных.
В 2019 году правительство утвердило единовременную выплату в размере 450 тыс. руб. многодетным семьям на погашение ипотечных кредитов. Согласно закону право на нее имеют родители, у которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года появились или появятся третий ребенок и последующие дети.