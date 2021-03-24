00:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 24 марта
Всемирный день борьбы против туберкулеза, убийство российского императора Павла I, присвоение названия Плутону и другие события этого дня в истории.
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24 марта по инициативе Всемирной организации здравоохранения отмечается Всемирный день борьбы против туберкулеза, который в 1993 году объявлен глобальной проблемой. Именно в этот день, 24 марта 1882 года, немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном им открытии возбудителя туберкулеза.
Наиболее серьезно положение с туберкулезом в целом в странах Африки (29% от всех заболевших и 34% всех случаев смертей). Самая опасная в мире ситуация с множественной лекарственной устойчивостью — наиболее летальной и опасной его формы — сложилась в Российской Федерации. В 2009 году в России выявлено 105 530 новых случаев активного туберкулеза.
В ночь на 24 марта 1801 года в Михайловском замке в
В нем участвовала почти вся верхушка дворянства:
Причинами заговора было недовольство участников непредсказуемой политикой, проводимой Павлом I. Император придерживался мнения, что дворяне избалованы и изнежены, и в буквальном смысле объявил дворянству войну: одних лишал прав, отбирал земли, ссылал, других — возвращал, приближал, награждал. В годы правления Павла права крестьян были расширены, многие политзаключенные того времени, в том числе, философ Александр Радищев, были помилованы. Одновременно Павел I сократил привилегии дворянства: ввел жесткую дисциплину и новые порядки в армии. Также среди причин переворота называют финансирование Великобританией, недовольной разрывом отношений с Россией, и ее союзом с Наполеоном.
Тема убийства Павла I долгие годы в России была под абсолютным запретом — цензура жестко пресекала любые намеки на его неестественную смерть. Согласно официальной версии у него случился апоплексический удар. Хотя при дворе еще долго ходила шутка: «Император скончался апоплексическим ударом табакеркой в висок».
24 марта 1896 года русский инженер Александр Попов осуществил передачу радиосигнала «по воздуху». На ученом собрании Русского
Буквы передавались по азбуке Морзе. Находящийся у приемника, председатель российского Физического общества слушал набор точек и тире и расшифровывал послание, записывая его на доске куском мела.
Изобретателем радиотелеграфии Попова считают в странах постсоветского пространства. В других странах примерно в то же время лучшие ученые также работали над созданием подобных устройств. Поэтому в США изобретателем считают Николу Теслу, в Германии — Генриха Герца, во Франции — Эдуарда Бранли, в Бразилии — Ланделя де Муру, в Англии — Оливера Джозефа Лоджа, а в Индии — Джагадиша Чандру Боше.
Произведенный в Северной Америке компанией Winton Motor Carriage Company первый автомобиль «Winton» был продан 24 марта 1898 года. Машину купил 70-летний горный инженер Роберт Эллисон из Порт Карбон, штат Пенсильвания, который отдал за нее 1000 долларов США.
Эллисон увидел рекламу «безлошадиного» транспортного средства с кожаной крышей и газовыми фонарями в журнале «Scientific American». На момент покупки существовало лишь четыре подобных автомобиля.
В 1930 году Клайд Томбо в Обсерватории Лоуэлла в Флагстаффе, штат Аризона, подтвердил существование Плутона после почти года его поиска. Обсерватория имела право называть новый объект. 24 марта 1930 года карликовая планета Плутон получила свое официальное название благодаря 11-летней школьнице Венеции Берни.
В Лондонском Оксфорде бывший университетский библиотекарь Фалконер Мадан во время утренней трапезы зачитывал семейству новость из свежего выпуска London Times. Его 11-летняя внучка Венеция Берни, большая любительница астрономии и древних мифов, вдохновившись сообщением о конкурсе на имя сенсационной находке, предложила назвать самую дальнюю планету Солнечной системы именем бога подземного царства — ведь так далеко человек еще не забирался. Мадан передал это своему другу, профессору астрономии Герберту Холлу Тернеру, а тот, в свою очередь, передал это предложение коллегам из Обсерватории Лоуэлла.
Название Плутон попало в
Надо отметить, что Венеция прожила такую долгую жизнь, что успела даже прокомментировать исключение Плутона из числа настоящих планет:
В моем возрасте — это почти все равно, но я предпочла бы, чтобы он оставался планетой.
Венеция Берни умерла 30 апреля 2009 года.
24 марта 1999 года, НАТО без санкции СБ ООН начала
В ходе 78-дневной операции натовскими ВВС было нанесено более 2 тысяч авиаударов по 995 объектам, израсходовано порядка 400 тысяч боеприпасов, в том числе 20 тысяч тяжелых авиабомб, 1,3 тысяч крылатых ракет и 37 тысяч бомб, многие из которых были начинены обедненным ураном. Жертвами бомбардировок стали свыше 3 тысяч человек, более 5 тысяч — были ранены, без вести пропали порядка тысячи человек.
Бомбардировки прекратились 9 июня 1999 года, после подписания представителями СРЮ и НАТО