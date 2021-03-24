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День в истории: 24 мартаВсемирный день борьбы против туберкулеза, убийство российского императора Павла I, присвоение названия Плутону и другие события
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00:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 24 марта

Всемирный день борьбы против туберкулеза, убийство российского императора Павла I, присвоение названия Плутону и другие события этого дня в истории.

Источник: ВОЗ

Всемирный день борьбы против туберкулеза

24 марта по инициативе Всемирной организации здравоохранения отмечается Всемирный день борьбы против туберкулеза, который в 1993 году объявлен глобальной проблемой. Именно в этот день, 24 марта 1882 года, немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном им открытии возбудителя туберкулеза.

В настоящее время туберкулез ежегодно уносит жизни около 1,6 миллиона человек. В странах третьего мира туберкулез обуславливает около 26% летальных исходов.

Наиболее серьезно положение с туберкулезом в целом в странах Африки (29% от всех заболевших и 34% всех случаев смертей). Самая опасная в мире ситуация с множественной лекарственной устойчивостью — наиболее летальной и опасной его формы — сложилась в Российской Федерации. В 2009 году в России выявлено 105 530 новых случаев активного туберкулеза.

Вследствие заговора убит российский император Павел I

В ночь на 24 марта 1801 года в Михайловском замке в Санкт-Петербурге российский император Павел I по одной из версий был задушен и забит офицерами в собственной спальне.

Так произошел последний в истории России дворцовый переворот.

В нем участвовала почти вся верхушка дворянства: вице-канцлер Никита Панин, генерал-губернатор Петербурга Петр Пален, последний фаворит Екатерины Великой Платон Зубов вместе с братьями Николаем и Валерианом. Часть историков утверждает, что о готовящемся убийстве знал и сын Павла I — Александр.

Причинами заговора было недовольство участников непредсказуемой политикой, проводимой Павлом I. Император придерживался мнения, что дворяне избалованы и изнежены, и в буквальном смысле объявил дворянству войну: одних лишал прав, отбирал земли, ссылал, других — возвращал, приближал, награждал. В годы правления Павла права крестьян были расширены, многие политзаключенные того времени, в том числе, философ Александр Радищев, были помилованы. Одновременно Павел I сократил привилегии дворянства: ввел жесткую дисциплину и новые порядки в армии. Также среди причин переворота называют финансирование Великобританией, недовольной разрывом отношений с Россией, и ее союзом с Наполеоном.

Тема убийства Павла I долгие годы в России была под абсолютным запретом — цензура жестко пресекала любые намеки на его неестественную смерть. Согласно официальной версии у него случился апоплексический удар. Хотя при дворе еще долго ходила шутка: «Император скончался апоплексическим ударом табакеркой в висок».

Первая передача радиосигнала

24 марта 1896 года русский инженер Александр Попов осуществил передачу радиосигнала «по воздуху». На ученом собрании Русского физико-химического общества (РФХО), происходившем в физическом кабинете Санкт-Петербургского университета, Александр Попов совместно со своим постоянным ассистентом Петром Рыбкиным организовали беспроволочную передачу текстового сообщения из двух слов. Рыбкин находился на расстоянии 250 метров в здании химического факультета и передавал кодированные сигналы.

Буквы передавались по азбуке Морзе. Находящийся у приемника, председатель российского Физического общества слушал набор точек и тире и расшифровывал послание, записывая его на доске куском мела.

Вскоре на доске появились два слова: «Генрих Герц» — имя знаменитого немецкого физика, который первым высказал идею беспроводной связи.

Изобретателем радиотелеграфии Попова считают в странах постсоветского пространства. В других странах примерно в то же время лучшие ученые также работали над созданием подобных устройств. Поэтому в США изобретателем считают Николу Теслу, в Германии — Генриха Герца, во Франции — Эдуарда Бранли, в Бразилии — Ланделя де Муру, в Англии — Оливера Джозефа Лоджа, а в Индии — Джагадиша Чандру Боше.

Продан первый американский автомобиль

Произведенный в Северной Америке компанией Winton Motor Carriage Company первый автомобиль «Winton» был продан 24 марта 1898 года. Машину купил 70-летний горный инженер Роберт Эллисон из Порт Карбон, штат Пенсильвания, который отдал за нее 1000 долларов США.

Эллисон увидел рекламу «безлошадиного» транспортного средства с кожаной крышей и газовыми фонарями в журнале «Scientific American». На момент покупки существовало лишь четыре подобных автомобиля.

Карликовая планета Плутон получает свое нынешнее имя

В 1930 году Клайд Томбо в Обсерватории Лоуэлла в Флагстаффе, штат Аризона, подтвердил существование Плутона после почти года его поиска. Обсерватория имела право называть новый объект. 24 марта 1930 года карликовая планета Плутон получила свое официальное название благодаря 11-летней школьнице Венеции Берни.

В Лондонском Оксфорде бывший университетский библиотекарь Фалконер Мадан во время утренней трапезы зачитывал семейству новость из свежего выпуска London Times. Его 11-летняя внучка Венеция Берни, большая любительница астрономии и древних мифов, вдохновившись сообщением о конкурсе на имя сенсационной находке, предложила назвать самую дальнюю планету Солнечной системы именем бога подземного царства — ведь так далеко человек еще не забирался. Мадан передал это своему другу, профессору астрономии Герберту Холлу Тернеру, а тот, в свою очередь, передал это предложение коллегам из Обсерватории Лоуэлла.

Название Плутон попало в шорт-лист основных претендентов вместе с Минервой, Персивалем и Кроносом. Обсерватория утвердила и обнародовала название «Плутон» 1 мая 1930 года, после чего дедушка наградил свою внучку банкнотой в 5 фунтов.

Надо отметить, что Венеция прожила такую долгую жизнь, что успела даже прокомментировать исключение Плутона из числа настоящих планет:

В моем возрасте — это почти все равно, но я предпочла бы, чтобы он оставался планетой.

Венеция Берни умерла 30 апреля 2009 года.

Источник: Darko Dozet/CC BY-SA 3.0

Начало войны НАТО против Югославии

24 марта 1999 года, НАТО без санкции СБ ООН начала воздушно-наступательную операцию «Союзническая сила» против Союзной Республики Югославия. Официальным поводом начала военных действий стало присутствие войск СРЮ на территории края Косово, а также обвинения властей республики в проведении этнических чисток.

В ходе 78-дневной операции натовскими ВВС было нанесено более 2 тысяч авиаударов по 995 объектам, израсходовано порядка 400 тысяч боеприпасов, в том числе 20 тысяч тяжелых авиабомб, 1,3 тысяч крылатых ракет и 37 тысяч бомб, многие из которых были начинены обедненным ураном. Жертвами бомбардировок стали свыше 3 тысяч человек, более 5 тысяч — были ранены, без вести пропали порядка тысячи человек.

Бомбардировки прекратились 9 июня 1999 года, после подписания представителями СРЮ и НАТО военно-технического договора о выводе с территории Косово войск Союзной Югославии и о размещении на территории края международных вооруженных сил.

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