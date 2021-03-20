В России выявили 9 632 заразившихся коронавирусом за сутки

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,22%. В частности, в Санкт-Петербурге выявили 899 заразившихся (минимум с 1 ноября 2020 года), в Подмосковье — 651, в Нижегородской области — 352, в Ростовской — 241, в Самарской — 211, в Воронежской — 207. Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, снизилось в России до 292 259, следует из данных штаба. Это минимальный показатель с 16 октября прошлого года.
Число вылечившихся после коронавируса россиян увеличилось за сутки на 11 279. Всего уже выздоровели 4 060 652 человека. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, выросла до 91,3% от общего числа заразившихся.
В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 073 пациента в Санкт-Петербурге, 545 — в Московской области, 397 — в Нижегородской области, 316 — в Астраханской области, 297 — в Пермском крае.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 392 против 443 днем ранее, до 94 659. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) увеличилась до уровня 2,13%, следует из данных штаба.
В частности, в Санкт-Петербурге зарегистрировали 36 смертей за сутки, в Московской и Воронежской областях — 23 и 22 соответственно, в Ростовской области — 21.
Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 1 728. Всего в столице с начала пандемии выявили 1 009 952 инфицированных.
Прирост, согласно данным штаба, составил 0,17%. Днем ранее было выявлено 1 809 заразившихся.
За сутки умерли из-за коронавируса 54 человека, всего в столице зарегистрировано 16 078 летальных исходов.
Были выписаны по выздоровлению 1 769 пациентов, за все время выздоровели 929 925. В настоящее время в столице продолжают лечение 63 949 человек.