20:06 (мск), источник: ТАСС
Умер оперный певец Евгений Нестеренко
Народному артисту СССР было 83 года.
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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Оперный певец, народный артист СССР, знаменитый бас Евгений Нестеренко умер в Вене от последствий коронавируса на 84-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила в субботу генеральный директор Благотворительного фонда поддержки музыкального искусства «Фонд Елены Образцовой» Наталья Игнатенко.
«В наш фонд пришло электронное письмо из Вены от семьи Евгения Нестеренко, — рассказала собеседница агентства. — В нем говорится, что «Евгений Евгеньевич Нестеренко скоропостижно ушел из жизни на 84-м году жизни после госпитализации с тяжелой болезнью (COVID-19)».
«В ситуации пандемии мы не можем подвергать опасности ничье здоровье и даже жизни (у нас карантин) и приняли решение об отказе от публичной церемонии и встреч с близкими на ближайшее время», — говорится также в письме. В соответствии с последней волей покойного, прах будет захоронен в России.
Нестеренко родился в Москве, в 1961 году окончил Ленинградский
Также Нестеренко выступал на лучших сценах мира, в частности Ла Скала,