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20:06 (мск), источник: ТАСС

Умер оперный певец Евгений Нестеренко

Народному артисту СССР было 83 года.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Оперный певец, народный артист СССР, знаменитый бас Евгений Нестеренко умер в Вене от последствий коронавируса на 84-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила в субботу генеральный директор Благотворительного фонда поддержки музыкального искусства «Фонд Елены Образцовой» Наталья Игнатенко.

«В наш фонд пришло электронное письмо из Вены от семьи Евгения Нестеренко, — рассказала собеседница агентства. — В нем говорится, что «Евгений Евгеньевич Нестеренко скоропостижно ушел из жизни на 84-м году жизни после госпитализации с тяжелой болезнью (COVID-19)».

«В ситуации пандемии мы не можем подвергать опасности ничье здоровье и даже жизни (у нас карантин) и приняли решение об отказе от публичной церемонии и встреч с близкими на ближайшее время», — говорится также в письме. В соответствии с последней волей покойного, прах будет захоронен в России.

Нестеренко родился в Москве, в 1961 году окончил Ленинградский инженерно-строительный институт, в 1965 году — Ленинградскую государственную консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова. С 1971 по 2000 годы — солист Большого театра.

Также Нестеренко выступал на лучших сценах мира, в частности Ла Скала, Метрополитен-опера, Ковент-Гарден. Спел более 50 ведущих партий. В последние годы жил в Вене и в Москве.

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