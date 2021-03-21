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03:16 (мск), источник: Коммерсантъ

Несколько шведских компаний выразили готовность производить «Спутник V»

Несколько компаний из Швеции готовы производить российскую вакцину «Спутник V», сообщила газета Svenska Dagbladet.

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Начальник отдела Агентства по инновациям Vinnova Ларс Хаммарстрём сообщил, у страны есть возможность выпускать препарат.

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«Сегодняшние производственные мощности не рассчитаны на такое производство. Однако у нас, несомненно, есть возможность выпускать вакцину. Речь необязательно идет о строительстве большого завода, а лишь о том, чтобы попробовать развить те возможности с теми акторами, что уже имеются», — сказал Хаммарстрём газете (цитата по ТАСС).

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с компаниями о производстве вакцины в Италии, Испании, Франции и Германии. Координатор кампании по вакцинации в Швеции Рикард Бергстрём сообщал, что ведутся переговоры о производстве на территории Швеции.

4 марта РФПИ сообщил о начатой EMA экспертизе регистрационного досье «Спутника V». При этом два европейских государства, Венгрия и Словакия, одобрили применение «Спутника V» до общеевропейской регистрации препарата.

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