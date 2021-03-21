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08:13 (мск), источник: РБК

Большинство россиян заявили о готовности отказаться от пластиковой посуды

Подавляющее большинство россиян готовы отказаться от использования пластиковой посуды. Об этом свидетельствуют результаты проведенного в марте исследования сервиса по поиску работы SuperJob (есть у РБК).

Источник: РИА "Новости"

В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет из 376 населенных пунктов со всей страны. 42% из них заявили, что однозначно готовы отказаться от пластиковой посуды.

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Скорее готовы отказаться от нее еще 40% респондентов. 14% опрошенных сообщили, что скорее не готовы больше не использовать посуду из пластика. Еще 4% ответили на соответствующий вопрос однозначным отказом.

Чаще других о вреде пластика для окружающей среды говорят молодые люди до 24 лет и респонденты с доходом от 50 до 80 тыс. руб. Больше всего тех, кто не готов отказаться от пластиковой посуды среди населения с ежемесячным доходом ниже 30 тыс. руб. Они аргументируют свою позицию тем, что посуду из пластика использовать удобно и дешево. Кроме того, сторонники пластика считают, что людям стоит думать не об отказе от этой продукции, а о способах ее переработки.

За три года доля граждан, готовых в целом отказаться от пластиковой посуды выросла на 12%: в 2018-м и было 70% против 82% в 2021-м.

16 марта на форуме «Чистая страна» в Сколково вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что не нужно бояться запретов на трудноперерабатываемую продукцию, среди которой пластиковые посуда и трубочки.

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«Мы должны стимулировать переработку отходов с извлечением вторичных материальных ресурсов, перейти к раздельному накоплению ТКО. Мы должны с вами запрещать, нужно не бояться этого, применять, использовать, выпускать в обращение неперерабатываемые материалы, такие как цветной пластик, трудноизвлекаемые материалы, такие как коктейльные трубочки, одноразовая посуда и так далее», — говорила Абрамченко.

По ее словам, запрет на производство и использование посуды и коктейльных трубочек из пластика в России может быть введен в течение двух лет. Позицию вице-премьера поддержали и в крупнейшем нефтехимическом холдинге России «Сибур».

Предложение Абрамченко поддержала также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Считаю, что уже давно пришло время производить упаковочный материал, обертки из перерабатываемого сырья», — заявила она.

Во время загрузки произошла ошибка.
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