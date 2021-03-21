Большинство россиян заявили о готовности отказаться от пластиковой посуды

В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет из 376 населенных пунктов со всей страны. 42% из них заявили, что однозначно готовы отказаться от пластиковой посуды.
Скорее готовы отказаться от нее еще 40% респондентов. 14% опрошенных сообщили, что скорее не готовы больше не использовать посуду из пластика. Еще 4% ответили на соответствующий вопрос однозначным отказом.
Чаще других о вреде пластика для окружающей среды говорят молодые люди до 24 лет и респонденты с доходом от 50 до 80 тыс. руб. Больше всего тех, кто не готов отказаться от пластиковой посуды среди населения с ежемесячным доходом ниже 30 тыс. руб. Они аргументируют свою позицию тем, что посуду из пластика использовать удобно и дешево. Кроме того, сторонники пластика считают, что людям стоит думать не об отказе от этой продукции, а о способах ее переработки.
За три года доля граждан, готовых в целом отказаться от пластиковой посуды выросла на 12%: в 2018-м и было 70% против 82% в 2021-м.
16 марта на форуме «Чистая страна» в Сколково вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что не нужно бояться запретов на трудноперерабатываемую продукцию, среди которой пластиковые посуда и трубочки.
«Мы должны стимулировать переработку отходов с извлечением вторичных материальных ресурсов, перейти к раздельному накоплению ТКО. Мы должны с вами запрещать, нужно не бояться этого, применять, использовать, выпускать в обращение неперерабатываемые материалы, такие как цветной пластик, трудноизвлекаемые материалы, такие как коктейльные трубочки, одноразовая посуда и так далее», — говорила Абрамченко.
По ее словам, запрет на производство и использование посуды и коктейльных трубочек из пластика в России может быть введен в течение двух лет. Позицию вице-премьера поддержали и в крупнейшем нефтехимическом холдинге России «Сибур».
Предложение Абрамченко поддержала также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Считаю, что уже давно пришло время производить упаковочный материал, обертки из перерабатываемого сырья», — заявила она.