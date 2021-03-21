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09:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянам раскрыли план действий при получении «ошибочного» перевода на карту

Мошенничество с «ошибочным» зачислением денежных средств на банковскую карту может втянуть россиян в преступную схему по обналичиванию или отмыванию средств. Об этом РИА Новости рассказали в Банке России.

Источник: AP 2020

Так, в случае получения денег от неизвестного отправителя и последовавшей просьбы вернуть их, необходимо сообщить человеку о готовности пойти ему навстречу. Однако отправитель должен сам обратиться в банк с заявлением, что он совершил ошибочный перевод.

Получившему деньги клиенту стоит также позвонить в кредитную организацию и написать заявление на возврат денег, которые были зачислены ошибочно.

В Промсвязьбанке пояснили, что злоумышленники «по ошибке» переводят деньги на счет жертвы и под разными предлогами просят отправить их по другим реквизитам. Такая схема используются для незаконного снятия более крупной суммы со счета клиента и других преступных действий, например, отмывания денег, добытых незаконным способом.

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Замдиректора департамента информационной безопасности банка «Открытие» Анатолий Брагин добавил, что мошенники используют различные методы давления, чтобы жертва поступила так, как им требуется. В частности, они могут угрожать уголовным преследованием и судом. Тем не менее клиент не должен пытаться самостоятельно урегулировать ситуацию.

«Тратить денежные средства также не надо. Нужно понимать, что если клиент сам не совершал никаких переводов и не пользовался чужими денежными средствами, то он чист перед законом», — заключили в банке «Ак Барс».

Ранее в Центробанке и крупнейших российских банках подтвердили, что знают о схеме мошенничества с возвратом денег. В Банке России отметили, что часто в приходящих SMS и в последующем разговоре мошенники ссылаются на предоплату заказа на «Авито». По данным кредитных организаций, этот способ мошенничества начал активно распространяться в конце 2020 года.

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