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11:14 (мск), источник: ТАСС

В России за сутки выявили 9 299 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 299, до 4 456 869. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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Источник: Агентство «Москва»

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,2%.

Число выздоровлений и смертей

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 8 743. Всего уже выздоровели 4 069 395 человек.

Доля выписанных пациентов осталась на уровне 91,3% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 371 против 392 днем ранее, до 95 030. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,13%, следует из данных штаба.

Ситуация с коронавирусом в Москве

Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 1 511. Всего в столице с начала пандемии выявили 1 011 463 инфицированных.

Прирост, согласно данным штаба, составил 0,15%. Днем ранее было выявлено 1 728 заразившихся.

За сутки умерли из-за коронавируса 50 пациентов, всего в столице зарегистрировано 16 128 летальных исходов.

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