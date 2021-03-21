В России за сутки выявили 9 299 случаев заражения коронавирусом

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,2%.
Число выздоровлений и смертей
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 8 743. Всего уже выздоровели 4 069 395 человек.
Доля выписанных пациентов осталась на уровне 91,3% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 371 против 392 днем ранее, до 95 030. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,13%, следует из данных штаба.
Ситуация с коронавирусом в Москве
Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 1 511. Всего в столице с начала пандемии выявили 1 011 463 инфицированных.
Прирост, согласно данным штаба, составил 0,15%. Днем ранее было выявлено 1 728 заразившихся.
За сутки умерли из-за коронавируса 50 пациентов, всего в столице зарегистрировано 16 128 летальных исходов.