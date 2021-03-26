00:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 26 марта
Единственный авторский концерт Франца Шуберта, получение патента на медицинский пластырь в США и другие события, которые происходили 26 марта в разные годы.
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Ежегодно 26 марта во многих странах мира отмечается День больных эпилепсией, известный также как Фиолетовый день. Этот праздник придумала в 2008 году девятилетняя девочка из Канады Кессиди Меган, которая с ранних лет страдала от этого заболевания и уже успела прочувствовать негативное отношение окружающих. Она рассказала всем о болезни и доказала, что ничего страшного в ней нет, что она такая же, как и все остальные дети. Спустя год ее инициативу поддержали многие студенты, политики, общественные организации. Постепенно празднование распространилось по всему миру.
Традиционно в этот день проводятся различные акции в поддержку больных эпилепсией и благотворительные концерты. Также волонтеры рассказывают, как можно оказать первую помощь человеку, если с ним случился эпилептический припадок. Символом праздника признали фиолетовый цвет, так как он обладает успокаивающим действием и способен снижать чувство тревоги.
В этот день в 1351 году состоялся знаменитый эпизод Столетней войны под названием Битва тридцати или Бой тридцати. Это пеший поединок английских рыцарей и сквайров, а также их немецких, фламандских и бретонских союзников, с одной стороны, против тридцати французских рыцарей и оруженосцев с другой, состоявшийся во время так называемой войны за бретонское наследство. Битва не имела никаких политических последствий, однако заняла важное место в сознании современников, став образцом подлинно рыцарского поведения и отваги.
26 марта 1828 года состоялся единственный авторский концерт Франца Шуберта, организованный его друзьями. Он прошел в Вене и превзошел все ожидания. Именно с этого концерта началось признание таланта композитора. А гонорар, полученный за выступление, позволил Шуберту приобрести новый рояль.
После этого композитор интенсивно работал над новыми произведениями и был полон планов, которым не суждено было сбыться. В ноябре 1828 года в возрасте 31 годы Франц Шуберт скончался от тифа.
В 1845 году в этот день в США был запатентован медицинский пластырь. Доктора Хорес Харрелл и Уильям Шекат разработали процесс, который позволял растворять резину и разбрызгивать ее на ткань. А в 1882 году немец Пауль Карл Бойерсдорф нанес на кусочек льняной тряпочки природный каучук, сосновую смолу и окись цинка так был изобретен лейкопластырь. В дальнейшем полученный продукт стал незаменимым помощником как в медицинских учреждениях, так и в домашних условиях.