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13:08 (мск), источник: ТАСС

Гинцбург: защитные антитела не вырабатываются у минимум 20% переболевших COVID-19

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Не менее 20% граждан, переболевших COVID-19, не вырабатывают защитные антитела к коронавирусу. Об этом сообщил в воскресенье директор центра им. Н. Ф. Гамалеи, разработавшего вакцину «Спутник V», Александр Гинцбург в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия-1».

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Источник: РИА "Новости"

«Среди переболевших [COVID-19] — это хорошие экспериментальные данные, не менее 20% не вырабатывают защитных антител», — сказал он.

Гинцбург порекомендовал такой категории населения привиться от коронавируса для гарантированной выработки антител.

Говоря о работе вакцин, созданных по такому же принципу доставки генетического материала в клетки, что и «Спутник V», Гинцбург отметил, что оснований говорить о том, что они будут неэффективны против новых штаммов коронавируса, нет.

Ранее Гинцбург заявил, что порядка 20% переболевших COVID-19 граждан не вырабатывают достаточное количество защитных антител к вирусу.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 122,9 млн человек, более 2,7 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 456 869 случаев заражения, выздоровели 4 069 395 человек, умерли 95 030. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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