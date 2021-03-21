14:13 (мск), источник: Известия
Песков рассказал об отдыхе Путина и Шойгу в Сибири
Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу эти выходные проводят в Сибири, рассказал 21 марта
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Они ездят на вездеходе по тайге и совершают пешие прогулки, уточнил представитель Кремля.
«Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу проводит выходные в Сибирском федеральном округе», — сказал Песков, добавив, что скоро
По словам
Сергей Шойгу также показал президенту свою мастерскую, где он занимается изготовлением поделок из дерева.
В октябре 2019 года Песков рассказывал, почему президент предпочитает отдыхать в России. По словам представителя Кремля, задача Путина как главы государства — на своем примере популяризовать те места, «о существовании которых большинство граждан, может, и не знают».