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14:13 (мск), источник: Известия

Песков рассказал об отдыхе Путина и Шойгу в Сибири

Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу эти выходные проводят в Сибири, рассказал 21 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Источник: Пресс-служба Президента России

Они ездят на вездеходе по тайге и совершают пешие прогулки, уточнил представитель Кремля.

«Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу проводит выходные в Сибирском федеральном округе», — сказал Песков, добавив, что скоро пресс-служба президента подготовит видеокадры и фотографии из этой поездки.

Источник: Пресс-служба Президента России

По словам пресс-секретаря президента, Путин вместе с Шойгу катаются на вездеходе и совершают пешие прогулки по тайге.

Сергей Шойгу также показал президенту свою мастерскую, где он занимается изготовлением поделок из дерева.

Источник: Пресс-служба Президента России

В октябре 2019 года Песков рассказывал, почему президент предпочитает отдыхать в России. По словам представителя Кремля, задача Путина как главы государства — на своем примере популяризовать те места, «о существовании которых большинство граждан, может, и не знают».

Пресс-секретарь отмечал, что даже на отдыхе президент не перестает думать о работе.

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