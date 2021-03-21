15:21 (мск), источник: Известия
Российские ученые опровергли угрозу бесплодия от вакцины от COVID-19
Российские ученые 21 марта опровергли риск бесплодия и угрозу здоровью от вакцины от коронавируса.
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«Откуда это взялось, интересно? Это полная ересь, совершенно непонятно, кто это вбросил и почему это тиражируется. Никакие вакцины не вызывают бесплодия», — заявил молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ им. М. В. Ломоносова Максим Скулачев.
Эксперт также прокомментировал миф о том, что, поскольку в вакцине присутствует коронавирус, можно «подхватить» инфекцию. Он подчеркнул, что в существующих одобренных вакцинах хранится небольшой фрагмент вируса, «половинка гена», передает RT.
«Конечно, никакой коронавирусной инфекции это дать не может», — объяснил эксперт.
Как указал доктор медицинских наук Антон Ершов, единственным способом профилактики любой вирусной инфекции, в том числе коронавируса, является именно вакцинация.
Также ученые развеяли миф о том, что вакцины недостаточно безопасны, так как изготовлены «слишком быстро» и их не успели достаточно протестировать.
«Эффективность и безопасность — это два ключевых параметра, которые являются важными критериями для диагностики вакцины», — отметил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора,
По его словам, компания, регистрирующая вакцину, действует строго по международному протоколу.
Ранее, 3 февраля,
Он подчеркнул, что у пожилых граждан COVID-19 протекает тяжелее и прививка им жизненно необходима. Однако перед вакцинацией необходимо проконсультироваться с лечащим врачом на предмет хронических заболеваний и состояния организма.
В январе в России стартовала масштабная вакцинация от коронавируса. Граждан бесплатно прививают препаратом «Спутник V», который разработали специалисты Центра имени Гамалеи. «Спутник V» зарегистрировали 11 августа прошлого года. Также создатели «Спутника» в феврале подали заявку на регистрацию другой, однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Вакцинация добровольцев этим препаратом уже началась в Москве.
Вторая отечественная вакцина от COVID-19 — «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» — будет доступна для россиян со второй половины марта в рамках масштабной вакцинации, пообещал 5 марта гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов.
Также в РФ создана еще одна, цельновирионная, вакцина от коронавируса — «КовиВак», которую разработал Научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова.