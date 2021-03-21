Остров в Шотландии продадут дешевле, чем квартиру в Лондоне

Небольшой шотландский остров Дир попытаются продать на аукционе со стартовой ценой 111,7 тысяч долларов.
За такую сумму в Лондоне не купишь даже крошечную квартиру, сообщает CNN. На Дире нет ни инфраструктуры, ни недвижимости. Более 500 лет остров оставался необитаемым, пока принадлежал одной семье. «На данный момент это только камни и деревья», — заявил представитель компании, занимающейся продажей, по имени Стивен МакКласки.
У нынешних владельцев нет разрешения на строительство на острове. Чтобы получить право построить что-то на Дире, новому хозяину придется обратиться к шотландскому правительству.
Но британские журналисты все же обнаружили одно сомнительное «достоинство» Дира. Оказывается, по соседству расположен остров Эйлин-Шона, который принадлежит Ванессе Брэнсон, сестре британского бизнесмена Ричарда Брэнсона.
На Эйлин-Шоне расположено шале, куда приезжают многие знаменитости. Здесь можно увидеть музыкантов, актеров, бизнесменов, спортсменов и политиков. В Сети шутят, что репортеры развлекательных СМИ могли бы выкупить Дир в складчину и обеспечить себя фотографиями на годы вперед.