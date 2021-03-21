20:37 (мск), источник: Газета.Ру
В цирке Казани слоны подрались во время представления
На представлении в казанском цирке слоны подрались во время представления, пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя цирка.
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Отмечается, что никто не пострадал. На видео из социальных сетей видно, что один слон напал на другого и повалил его на бортик манежа. Зрители успели покинуть свои места.
«Во время представления один слон повалил другого, дрессировщики отогнали его, никто не пострадал», — сказали в цирке.
Следующее представление, которое должно было начаться в 17.00, отменено «по техническим причинам».