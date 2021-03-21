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20:37 (мск), источник: Газета.Ру

В цирке Казани слоны подрались во время представления

На представлении в казанском цирке слоны подрались во время представления, пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя цирка.

Отмечается, что никто не пострадал. На видео из социальных сетей видно, что один слон напал на другого и повалил его на бортик манежа. Зрители успели покинуть свои места.

«Во время представления один слон повалил другого, дрессировщики отогнали его, никто не пострадал», — сказали в цирке.

Следующее представление, которое должно было начаться в 17.00, отменено «по техническим причинам».

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