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01:57 (мск), источник: Известия

В США начали разработку системы слежения за автомобилями по всему миру

В США разрабатывается система, которая анализирует записи о местоположении автомобилей почти со всего мира (кроме Кубы и КНДР), следует из письма, распространенного американской компанией The Ulysses Group.

Источник: Reuters

По данным организации, с помощью этих данных можно в реальном времени отслеживать местоположение всех машин, оборудование которых имеет выход в интернет — в России им оснащен минимум каждый шестой автомобиль.

Как отмечают эксперты, датчики программы собирают разную информацию о транспортном средстве: состояние подушки безопасности, температура двигателя, местоположение и др. Полученные данные, как правило, передаются автопроизводителю и разработчику телематического оборудования, однако при определенных обстоятельствах они могут попасть и в распоряжение третьих лиц.

Ранее The Ulysses Group распространила письмо, согласно которому ежемесячно компания может собирать более 15 млрд автомобильных геопозиций почти со всего мира. Как отметили в организации, одним из потенциальных клиентов данной системы является правительство США, так как продукт может быть полезен для разведки страны.

Новый проект еще не продан американскому правительству.

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