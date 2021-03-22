04:57 (мск), источник: Известия
Налог за доходы: в России обнаружили новую схему обналичивания денег
Фиктивные фирмы стали перечислять средства в ФНС и ФТС вместо реальных компаний в обмен на наличные от них.
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В России появилась новая схема обналичивания денег: фиктивные фирмы перечисляют налоговые или таможенные платежи вместо реальных компаний в обмен на их наличную выручку. Об этом говорится в бюллетене Росфинмониторинга, с которым ознакомились «Известия». Информацию подтвердили в службе и в крупнейших российских банках. Чаще всего в таких схемах замешаны участники автомобильного, строительного и продуктового секторов, где сохраняется большой оборот «живых денег», пояснили опрошенные «Известиями» юристы.
В 2020 году у схемы обналичивания денег через продажу розничными компаниями неинкассированной выручки появилась новая модификация, направленная на уход от процедур контроля банков. Она предполагает начисление фиктивными фирмами налоговых или таможенных платежей за реальные компании в обмен на наличные деньги. Об этом говорится в информационном бюллетене Росфинмониторинга, с которым ознакомились «Известия».
В целом различные модификации «теневой инкассации» стали наиболее популярными схемами продажи наличных в 2020 году, отмечается в документе службы. В бюллетене говорится, что чаще всего в них замешаны реально действующие предприятия с большим оборотом «живых» денег: крупные федеральные и региональные торговые сети, автосалоны,
Схема перечисления фиктивными компаниями налоговых и таможенных платежей вместо организаций торговли и общественного питания в качестве компенсации за переданные наличные выявлена Росфинмониторингом совместно с членами «Совета комплаенс» в 2020-м, подтвердили «Известиям» в службе. Ее представитель, однако, не уточнил, сколько таких инцидентов было зафиксировано в прошлом году.
— Благодаря оперативному доведению информации о рисках банки сумели настроить системы мониторинга для выявления таких операций и применения необходимого набора превентивных мер, поэтому схема не получила широкого распространения. В большинстве случаев участникам подобного рода схем банками отказано в обслуживании с одновременным информированием Росфинмониторинга. Уже в первом квартале 2021 года зафиксировано снижение количества такого рода операций, — заявили в службе.
Появившаяся модификация — одна из возможных обходных схем обналичивания денежных средств, заявили «Известиям» в Центробанке. В регуляторе подчеркнули, что объемы незаконного обналичивания снижаются на протяжении последних лет. По предварительным данным Банка России, они уменьшились с 110 млрд рублей в 2019 году до 78 млрд рублей в 2020-м. В ФНС и ФТС оперативно не ответили на запросы «Известий» о новой вариации схемы «теневой инкассации».
О ней известно в Росбанке, «Зените» и УБРиР, сообщили «Известиям» их представители. Отслеживание таких действий началось еще в 2019 году, уточнила начальник департамента финансового мониторинга банка «Зенит» Людмила Соколова.
По ее словам, схема работает таким образом: на счета банковских клиентов зачисляются денежные средства от юрлиц, зачастую ведущих деятельность с наличными. Чаще всего это строительные компании, которые платят работниками «на руки». Они в свою очередь перечисляют деньги в бюджет за третье лицо, которое работает в розничном секторе экономики с большим оборотом наличных, например за продавцов на овощном рынке. Они же передают вырученные «живые» деньги строительной компании.
— Выявить такие схемы можно только с помощью
Новые модификации теневых схем обналичивания, выявленные Росфинмониторингом, и методические рекомендации ЦБ по борьбе с ними регулярно доводятся надзорными органами до кредитных организаций, отметил руководитель службы финмониторинга УБРиР Алексей Мартьянов. На их основании разрабатываются сценарии для автоматизированных систем отслеживания преступных схем, добавил директор по финмониторингу и комплаенсу Росбанка Александр Попов.
Уплата налогов за третье лицо в обмен на наличную выручку — новая схема и пока не самая распространенная. Ранее наиболее часто встречались случаи фактического обналичивания денег через розничные компании, когда средства перечисляли формально за товар, получая в ответ документы и наличные деньги, рассказал «Известиям» партнер налоговой практики BMS Law Firm Давид Капианидзе. По его словам, такие схемы часто встречались на крупных фруктовых рынках: компании якобы закупали продукцию (например, на банкеты), фактически получая не товары, а наличные денежные средства в большом объеме.
Суть таких схем в том, что наличные средства добросовестных покупателей не вносятся в кассу организации: вместо этого оплату, равную стоимости покупки, осуществляет по фиктивным основаниям «заказчик кеша», добавил партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Анатолий Логинов.
С точки зрения законодательства статьи, непосредственно посвященной обналичиванию денег, в Уголовном кодексе нет, сообщила член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Антонина Левашенко. Она разъяснила, что по своей сути эта теневая операция охватывается другими составами УК РФ, например ст. 172 «Незаконная банковская деятельность» и ст. 187 «Неправомерный оборот средств платежей».
— Несмотря на цифровизацию и развитие новых технологий платежей, доля оборота наличных продолжает быть существенной: расходы россиян по картам совсем недавно стали превышать наличный расчет, который, несомненно, контролировать с точки зрения рисков отмывания куда сложнее, — подчеркнула Антонина Левашенко.
По данным Ассоциации юристов России, объем теневого рынка в РФ оценивается в 20−30% ВВП, что, очевидно, причиняет огромный ущерб национальной экономике.