00:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 23 марта
Затопление орбитальной станции «Мир», обнаружение Кносского дворца и другие события этого дня.
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23 марта 1876-го во Франции было официально зарегистрировано изобретение Павла Яблочкова под названием «Электрическая дуговая лампа». Яблочков — один из основателей электротехники, создатель дуговой лампы и первого в мире электрического трансформатора переменного тока. Благодаря изобретениям ученого в XIX веке Россию называли родиной электричества. Успех свечи Яблочкова был грандиозным: в течение нескольких месяцев фонари с «русским светом» появились во многих городах мира. Продукцию выпускала фирма Бреге, но сам автор получал весьма скромные дивиденды. На полученные от патента средства ученый учредил компанию «Товарищество электрического освещения П. Н. Яблочков — изобретатель и компания» и электромеханический завод в Петербурге.
23 марта 1900 года британский археолог Артур Эванс начал раскопки в нескольких километрах от критского города Ираклион. Критская цивилизация долгое время считалась легендой из греческих мифов, существование на Крите древнего государства, которому Афины вынуждены были платить дань, не подтверждалось материально. Уже на третий день раскопок Эванс записал в своем дневнике: «Исключительное явление — ничего греческого, ничего римского…» Помимо специфической керамики и прочих предметов, рабочие наткнулись на архитектурные остатки — стены, вымостки, пороги, остатки колонн. Эванс нашел остатки каменного водопровода и канализации, ванную комнату и туалет с системой смыва, залы с колоннами и комнаты с росписями на стенах, ремесленные мастерские с заготовками,
В 1982 году правящий президент Ромео Лукас Гарсия планировал передать полномочия генералу Анхелю Анибалу Геваре. Однако 23 марта в стране произошел переворот, который возглавил Риос Монтт. Новый президент объяснял тогда свою политику следующим образом: христианин должен иметь Библию в одной руке и автомат — в другой. Потому в своей тронной речи он сказал, что пришел к власти волей Господа и ввел принцип «боба и винтовки»: если ты с нами, мы тебя накормим, если нет — убьем. Генерал Монтт возглавлял Гватемалу 17 месяцев в период с 1982 по 1983 год. Во время его правления были убиты 1,7 тысячи индейцев майя в северном департаменте Киче. Правительство тогда проводило политику «выжженной земли» в отношении индейских поселений, которые могли поддерживать левых повстанцев. За геноцид Монтт получил 50 лет тюрьмы, а оставшиеся 30 — за преступления против человечности.
23 марта 1989 г. два химика Стэнли Понс и Мартин Флейшман из США объявили, что им удалось запустить самоподдерживающуюся реакцию ядерного синтеза при комнатной температуре: через реактор с дейтериевой (тяжелой) водой, в которой были растворены соли лития, они пропускали электрический ток, катод был из палладия, а в состав растворенной соли входили литий и дейтерий. Повторить их результат никому не удалось, да и другие ученые быстро нашли ошибки в их эксперименте. Заявка на открытие подверглась разгрому на конференции Американского физического общества (АФО), которая состоялась в Балтиморе 1 мая того же года. Позднее научное сообщество пришло к выводу, что претензии химиков из Юты — либо проявление крайней некомпетентности, либо элементарное жульничество.
23 марта 2001 года, после 15 лет работы в космосе, в 8 часов 59 минут 24 секунды российская космическая станция «Мир» была сведена с орбиты и затоплена в Тихом океане. Операция прошла в штатном режиме и длилась более 5 часов. Управляемый безопасный сход с орбиты такого крупногабаритного космического объекта (масса станции составляла 140 т) был осуществлен впервые. Большая часть конструкции комплекса сгорела в плотных слоях атмосферы, оставшиеся фрагменты упали в океан. Общее время полета «Мира» составило 15 лет, один месяц и четыре дня (5510 суток 8 часов 32 минуты). За время своего существования станция «Мир» совершила 86331 виток вокруг Земли.
По информации Mos.ru, «Известий», «РАПСИ», «Газеты. Ру», ИД «КоммерсантЪ», «Популярной механики», ТАСС, РИА «Новости»