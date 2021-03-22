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01:38 (мск), источник: Известия

Почти половина молочной продукции в магазинах оказалась просроченной

Почти половина (45%) молока и молочной продукции на полках магазинов оказалась просроченной. Таковы результаты исследования (есть в распоряжении «Известий»), проведенного организацией «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) на основании мониторинга 270 магазинов крупных федеральных и региональных сетей в 19 российских регионах. В перечень городов, попавших в мониторинг, вошли Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Воронеж, Новосибирск, Челябинск, Краснодар, Ставрополь и ряд других крупных населенных пунктов.

Источник: Известия

«Исследование проводилось с января по март 2021 года. Лидерами по просрочке являются кефир, йогурты, творог, сметана, другие виды кисломолочных продуктов, то есть самые популярные у потребителей категории», — пояснил «Известиям» председатель ОПИ Олег Павлов.

В число исследованных магазинов вошли точки таких крупных сетей, как «Атак», «Ашан», «Вкусвилл», «Лента», «Карусель», «Магнит», «О’КЕЙ» и ряд других. В результатах мониторинга также отмечается, что существующих административных и технических решений недостаточно для пресечения подобной практики и предупреждения нарушений.

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В Роспотребнадзоре «Известиям» рассказали о том, что по итогам проверок в 2020 году 4,69% проб молочной продукции не соответствовали требованиям по физико-химическим показателям, а 3,6% исследованных образцов не удовлетворяли требованиям безопасности по микробиологическим показателям.

В торговых сетях тем не менее «Известия» заверили в строгом контроле качества продукции. В Роскачестве признали проблему просроченной продукции. Там получают жалобы пользователей на те или иные товары с истекшим сроком годности в торговых сетях.

Государство предпринимает шаги для устранения потенциально опасных ситуаций с просрочкой, отметил в разговоре с «Известиями» глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

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