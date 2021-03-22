01:47 (мск), источник: Известия
Количество взрывов газовых баллонов в России выросло в шесть раз
В России с 2013 года число взрывов бытовых газовых баллонов выросло в шесть раз. Это следует из документов
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Число ЧС с баллонами сжиженных углеводородных газов (СУГ) достигло такого масштаба, что проблему необходимо решать с точки зрения государственной безопасности, уверены в ТПП.
Газовые баллоны взрываются примерно в
Всего в России в обращении находится около 50 млн баллонов, отметил зампред комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ ТПП, гендиректор компании «Промгазэнергосервис» Александр Мачулин. Сегодня более половины территории страны не газифицированы, именно там используют баллоны, уточнил Вычужанин.
«Этот рынок фактически не контролируется: никто точно не знает, каков фонд газовых баллонов в стране, насколько он изношен, как и кем производится техобслуживание, соблюдаются ли правила утилизации», — отметил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.
Ранее регулированием рынка занимался Ростехнадзор, но более 20 лет назад полномочия службы сузились до контроля сосудов объемом от 100 л. Отсутствие контроля за баллонами, которые люди используют в частных и многоквартирных домах, — это одна из причин прогрессивного роста ЧС, считает Андрей Вычужанин. «Известия» направили запрос в Ростехнадзор.
Также в числе причин взрывов баллонов — нестабильность и разбалансированность цены СУГ для газораспределительных организаций (ГРО) и конечных потребителей, указал Вычужанин.
ТПП предлагает определить единый федеральный орган в качестве регулятора рынка сжиженного углеродного газа, наделенный полномочиями по контролю за оборотом баллонов и СУГ в России, сказано в письме палаты в адрес
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