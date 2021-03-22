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01:47 (мск), источник: Известия

Количество взрывов газовых баллонов в России выросло в шесть раз

В России с 2013 года число взрывов бытовых газовых баллонов выросло в шесть раз. Это следует из документов Торгово-промышленной палаты (ТПП), с которыми ознакомились «Известия». Баллоны взрываются в четыре раза чаще, чем бытовой газ в квартирах. ТПП для решения проблемы предложила создать единый регулятор рынка сжиженных углеводородных газов (СУГ), а также изменить порядок ценообразования на рынке. Такую инициативу палата направила премьер-министру Михаилу Мишустину.

Источник: Известия

Число ЧС с баллонами сжиженных углеводородных газов (СУГ) достигло такого масштаба, что проблему необходимо решать с точки зрения государственной безопасности, уверены в ТПП.

Газовые баллоны взрываются примерно в четыре-пять раз чаще, чем бытовой газ в многоквартирных домах, отметил член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты, гендиректор компании «Газовый вектор» Андрей Вычужанин.

Всего в России в обращении находится около 50 млн баллонов, отметил зампред комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ ТПП, гендиректор компании «Промгазэнергосервис» Александр Мачулин. Сегодня более половины территории страны не газифицированы, именно там используют баллоны, уточнил Вычужанин.

«Этот рынок фактически не контролируется: никто точно не знает, каков фонд газовых баллонов в стране, насколько он изношен, как и кем производится техобслуживание, соблюдаются ли правила утилизации», — отметил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

Ранее регулированием рынка занимался Ростехнадзор, но более 20 лет назад полномочия службы сузились до контроля сосудов объемом от 100 л. Отсутствие контроля за баллонами, которые люди используют в частных и многоквартирных домах, — это одна из причин прогрессивного роста ЧС, считает Андрей Вычужанин. «Известия» направили запрос в Ростехнадзор.

Также в числе причин взрывов баллонов — нестабильность и разбалансированность цены СУГ для газораспределительных организаций (ГРО) и конечных потребителей, указал Вычужанин.

ТПП предлагает определить единый федеральный орган в качестве регулятора рынка сжиженного углеродного газа, наделенный полномочиями по контролю за оборотом баллонов и СУГ в России, сказано в письме палаты в адрес премьер-министра Михаила Мишустина. С копией документа ознакомились «Известия». В ТПП считают логичным наделить такими функциями Ростехнадзор. Также ТПП предлагает изменить принципы ценообразования на рынке.

Письмо Торгово-промышленной палаты получено и будет направлено в заинтересованные федеральные органы для подготовки предложений, сообщили «Известиям» в пресс-службе кабмина.

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