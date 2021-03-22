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10:36 (мск), источник: Life.ru

Названы регионы России с самой высокой зарплатой

Столица находится не на первом месте в рейтинге, но в тройке.

Источник: РИА "Новости"

Самую высокую зарплату в России получают нефтяники на Сахалине, их средний месячный доход составляет около 380 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое проводило РИА «Новости».

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На втором месте в рейтинге располагается Москва. Так, в российской столице в финансовой сфере средняя зарплата составляет 187 тысяч рублей в месяц, в сфере IT — 179 тысяч, а в оптовой торговле — чуть более 150 тысяч рублей.

Первую тройку замыкает Ямало-Ненецкий автономный округ. Там работники, занимающиеся добычей нефти и газа, в среднем получают более 170 тысяч рублей. Кроме того, в первую десятку вошли Санкт-Петербург, Чукотский автономный округ, Мурманская область, Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Тюменская область и Камчатский край. Таким образом, лидерами рейтинга стали крупнейшие города России и регионы, связанные с добычей полезных ископаемых и специализирующиеся на рыболовстве.

Согласно результатам исследования, в 15 регионах страны даже в лучших отраслях граждане не могут зарабатывать в среднем больше 45 тысяч рублей в месяц, а ещё в семи субъектах РФ — не более 50 тысяч рублей. Последние места в списке занимают Республики Мордовия и Калмыкия, Псковская, Кировская области, а также Карачаево-Черкесская Республика.

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