10:36 (мск), источник: Life.ru
Названы регионы России с самой высокой зарплатой
Столица находится не на первом месте в рейтинге, но в тройке.
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Самую высокую зарплату в России получают нефтяники на Сахалине, их средний месячный доход составляет около 380 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое проводило РИА «Новости».
На втором месте в рейтинге располагается Москва. Так, в российской столице в финансовой сфере средняя зарплата составляет 187 тысяч рублей в месяц, в сфере IT — 179 тысяч, а в оптовой торговле — чуть более 150 тысяч рублей.
Первую тройку замыкает
Согласно результатам исследования, в 15 регионах страны даже в лучших отраслях граждане не могут зарабатывать в среднем больше 45 тысяч рублей в месяц, а ещё в семи субъектах РФ — не более 50 тысяч рублей. Последние места в списке занимают Республики Мордовия и Калмыкия, Псковская, Кировская области, а также