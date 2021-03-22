Лавров оценил идею введения COVID-паспортов для пересечения границ

«Важно дополнительно взвесить и оценить все аспекты этих инициатив, соблюдая принцип добровольности вакцинирования и равноправный подход, чтобы возможные инновации в той или иной стране были взаимоприемлемыми. Иначе будем создавать разделительные линии», — сообщается на сайте российского ведомства в понедельник, 22 марта.
В ответ на просьбу оценить перспективу введения «прививочных паспортов» и возобновления туристических обменов между Россией и Китаем, Азией и Европой, Лавров отметил, что в России опыт с подтверждающими вакцинацию документами находится на стадии формирования.
«[Российский опыт] заключается в следующем. Тот, кто сделал прививку, может оформить “сертификат вакцинации” в бумажном и в электронном виде. Данные заносятся в федеральный регистр вакцинированных граждан. Такой документ подтверждает, что человек был вакцинирован, получил препарат. Но пока мы еще не дошли до применения этого документа в иных целях. Взвешиваем все аспекты этой инициативы», — подчеркнул Лавров.
17 марта Еврокомиссия представила проект цифрового сертификата о вакцинации от коронавирусной инфекции. В сертификате будет содержаться информация о прохождении гражданином ЕС вакцинации против COVID-19, данные о его выздоровлении после инфекции или же об отрицательном результате ПЦР-теста.
В настоящее время к одобренным в ЕС препаратам относятся Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Российская вакцина «Спутник V», а также китайские Sinovac и Sinopharm в список не вошли.
О том, что Россия обеспокоена идеей ЕС о паспортах для вакцинированных от COVID-19, в конце января заявлял заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. По его словам, такого рода документы должны по крайней мере создаваться на основе правил ВОЗ для любых сертифицированных организацией вакцин, а не на основе одних внутренних правил ЕС.