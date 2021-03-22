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05:11 (мск), источник: Известия

Вирусолог рассказал о выработке иммунитета к COVID-19 у пожилых

Повторные заражения коронавирусом чаще всего встречаются у пожилых людей, рассказал в интервью «Известиям» вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

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Источник: Известия

«Происходит это по той же причине, которая влияет и на высокую смертность в возрастных группах — из-за старения иммунной системы вместе со всем организмом. Наш адаптивный иммунитет (B-клеточный и T-клеточный) имеет свои возрастные этапы: много T-клеток и B-клеток продуцируется в детстве, в юности, и все меньше, когда мы взрослеем. А в пожилом возрасте новые B- и T-клетки практически не формируются», — пояснил эксперт.

За выработку Т-клеток отвечает особый орган — тимус. Годам к 40−50 тимус рассасывается и практически исчезает. У пожилых людей его почти нет, поэтому и не продуцируются новые T-клетки. Взрослые, и особенно пожилые, живут с тем набором T-клеток, который у них успел сформироваться, отметил Павел Волчков.

Тем не менее, по словам вирусолога, пожилые люди все-таки вырабатывают иммунитет к чему-то новому, он просто не настолько эффективен, как у детей, молодежи и людей среднего возраста. Чтобы защитить возрастных граждан страны, необходимо привиться от коронавируса и им самим (если они до сих пор не встречались с инфекцией), и всем не переболевшим ковидом. Только так удастся справиться с пандемией COVID-19.

Ранее данные о том, что люди старше 65 лет, переболевшие COVID-19, имеют больше шансов повторно заразиться коронавирусом, чем более молодые, появились в публикации в научном журнале The Lancet.

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