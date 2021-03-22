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07:31 (мск), источник: РБК

Россияне заключили рекордное число брачных договоров во время пандемии

Число заключенных в России в 2020 году брачных договоров выросло на 26% по сравнению с предыдущим годом, до рекордных 142,5 тыс. обращений, сообщили РБК в Федеральной нотариальной палате. Пары прибегают к этому документу, когда планируют взять ипотеку или когда один из супругов занимается бизнесом.

Источник: Reuters

Чаще россияне также стали составлять соглашения о разделе имущества при разводе. Число таких соглашений в 2020 году выросло на 8,3%.

«Часто пары заключают брачный договор, когда планируют приобретать жилье в ипотеку», — рассказали в Федеральной нотариальной палате (ФНП).

К примеру, к брачному договору прибегают, когда один из супругов по каким-либо причинам не может выступить в качестве созаемщика — потому что не имеет достаточного дохода или не подходит по другим параметрам. При наличии брачного договора этот супруг в случае неуплаты ничем не рискует.

Эксперты советуют заключать брачный договор и тогда, когда один из супругов несет риски как предприниматель — чтобы уберечь имущество семьи от возможных проблем его бизнеса, добавили в ФНП. В то же время прописать в брачном договоре санкции за измену или рукоприкладство нельзя, как и устанавливать график ведения домашнего хозяйства или выгула собаки, поскольку в России этот документ регулирует исключительно имущественные отношения, пояснили в нотариальной палате.

Соглашение должно быть обязательно заверено нотариусом. Стоимость услуги в Москве обойдется в 10,5 тыс. руб., в других регионах размер тарифа может незначительно варьироваться, сообщили в ФНП.

Пандемия коронавируса повлияла на число разводов в России. Причиной в том числе стали строгие ограничения, в частности режим самоизоляции, который действовал в стране с конца марта 2020 года по начало июня.

В апреле того года, на фоне локдауна, число разводов в России снизилось на 74,4%, до 13,8 тыс. Однако в июне того же года, когда власти сняли большую часть ограничений, показатель резко вырос, сообщил Росстат. По данным ведомства, по сравнению с маем число разводов увеличилось почти в 2,5 раза и достигло 45,8 тыс.

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