Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Изменится порядок начисления социальных выплат На сколько выросли пособия и как их получить
Фоторепортажи
10Взрыв в жилом доме в Химках
30Финалисты Профессионального конкурса Sony World Photography Awards 2021
09:21 (мск), источник: РБК

Эксперты ВОЗ связали появление коронавируса с торговлей животными в Китае

До окончательного завершения расследования ВОЗ по происхождению коронавируса еще далеко, но ученые уже говорят о предварительных выводах. Промежуточным звеном для вируса могли стать продававшиеся на рынке в Ухане циветты.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: AP 2020

Причиной появления и распространения коронавируса SARS-CoV-2 среди людей могла быть торговля дикими животными на рынке в Ухане, считают опрошенные Bloomberg ученые, в том числе и участвовавшие в расследовании Всемирной организации здравоохранения в Китае. Предположительно, одно из животных, продававшихся на рынке, стало промежуточным носителем, передавшим вирус от летучей мыши к человеку.

Результаты расследования ВОЗ, проведенного этой зимой в Китае, планируется опубликовать на этой неделе. Однако эти результаты не будут окончательными, эксперты будут проводить дополнительные проверки, в том числе и за пределами КНР, чтобы установить пути распространения коронавируса.

Двумя основными возможными источниками передачи вируса к человку в расследовании названы летучие мыши, среди которых коронавирус циркулировал до попадания в человеческую популяцию, и небольшие хищные млекопитающие циветты, которые часто продавались на китайском рынке.

Предположительно, летучие мыши контактировали с циветтами на рынке в Ухане, где коронавирус передался последним — циветты и стали промежуточным носителем, от которого SARS-CoV-2 перешел к человеку. Вместе с тем, отмечает Bloomberg, вопросы к этой версии пока остаются — на Уханьском рынке не было выявлено зараженных животных, а первый известный случай COVID-19 был зафиксирован еще до случаев заражения на рынке.

Новость
Коронавирус в мире: Эксперт ВОЗ защищает выводы миссии в Ухане

По одной из гипотез, которую изложил исследователь из США, Джоэль Вертхайм, вирус мог несколько раз передаваться от животных к человеку. В первых случаях цепочка заражений на этом и обрывалась, но на уханьском рынке коронавирус все же смог мутировать и передаться от человека к человеку.

Австралийский микробиолог Доминик Дуайер, который входил в группу экспертов, посетивших Китай, рассказал, что эксперты смогли подтвердить, что на рынок в Ухане поставляли животных с ферм на юго-востоке Китая, на которых разводят представителей дикой фауны, в том числе и циветт. Поставки шли и из провинции Юньнань. Там еще в начале 2013 года у летучих мышей выявили вирус, похожий на SARS-CoV-2.

Ранее в числе «подозреваемых» в передаче коронавируса человеку были и панголины — близкие к броненосцам и муравьедам млекопитающие. Их, как и летучих мышей, употребляют в Китае в пищу. Некоторые ученые предполагали, что именно зараженные панголины могли оказаться на сельскохозяйственном рынке в Ухане, после чего их употребили в пищу.

 Почему Байден считает Путина убийцей
Мужчина умер через восемь минут после вакцинации от COVID-19
Лавров назвал необходимым отказ от западных платежных систем
В «Северном потоке» нашли незаконные «золотые парашюты»
Минпромторг рассказал о стратегии в ответ на санкции США
СМИ: в России обнаружили новую схему обналичивания денег
В России предложили ужесточить требования к составу пива
Еврокомиссар заявил о ненадобности вакцины «Спутник V» для ЕС
Gnezdo.ru
Почему не надо часто менять моторное масло?
Что никогда нельзя делать на первом свидании с ним
Важное о вакцине Спутник-V. Россиянам стоит знать
Сколько и за что будут платить водители в 2021-м
Авто
Власти изменят правила купли-продажи подержанных авто Все необходимые документы можно будет оформить онлайн
Новости партнеров
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
С 27-го апреля вводится ряд ограничений для держателей карт "Мир"
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
Дети
13-летний сын Полины Гагариной выглядит ровесником звездной мамы Певица показала новое фото с наследником
Леди
Алсу показала редкое фото с мужем в годовщину свадьбы Пара в браке уже 15 лет
Новости партнеров
Дело об отставке Коновалова дошло до верховного суда
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь