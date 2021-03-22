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12:22 (мск), источник: Известия

Евросоюз направит в Россию экспертов для проверки «Спутника V»

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) направит в Россию экспертов для проверок клинических испытаний и производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом 22 марта сообщило итальянское агентство Ansa.

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Источник: РИА "Новости"

Как рассказал глава департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации агентства Марко Кавалери, проверка начнется в апреле. По его словам, аналогичный аудит в настоящее время проходят немецкая Curevac и американская Novavax.

«Затем мы попытаемся понять, к какому времени у нас будут все данные, необходимые для возможного одобрения этой вакцины в итоге», — сказал Кавалери. Он поделился мнением, что национальность ученых не имеют значения при регистрации препарата, а только его безопасность и эффективность.

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Ранее в этот день Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Virchow Biotech, являющаяся одним из ведущих производителей вакцин и фармацевтических препаратов в Индии, договорились о партнерстве для производства в стране вакцины от коронавируса из РФ «Спутник V».

Как 20 марта сообщала «Газета.ру», шведские компании выразили желание и готовность производить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Правительство страны поручило агентству по инновациям Vinnova изучить эту возможность.

Первая в России и мире вакцина от COVID-19 была зарегистрирована 11 августа 2020 года. «Спутник V» был разработан специалистами центра имени Гамалеи.

Согласно информации, опубликованной медицинским журналом The Lancet, по итогам третьей фазы клинических испытаний этого препарата его эффективность составила 91,6% после анализа данных свыше 19 тыс. добровольцев, в отношении тяжелых случаев коронавируса — 100%.

На сегодняшний день вакцина «Спутник V» зарегистрирована в 54 странах по всему миру с общим населением свыше 1,4 млрд человек.

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