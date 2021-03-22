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12:53 (мск), источник: Коммерсантъ

Минтруд: нельзя отстранить сотрудника за отказ от вакцинации

Работодатель не вправе отстранять работника при его отказе от вакцинации, если отсутствует осложненная эпидемиологическая обстановка, сообщил Минтруд РФ. Ранее за разъяснениями к ведомству обратился Минпросвещения и Общероссийский профсоюз образования.

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Источник: Агентство «Москва»

«При наличии отказа работника от вакцинации в плановом порядке… работодатель не вправе отстранить его от работы или принудить гражданина к проведению профилактических мероприятий», — говорится в ответе заместителя министра труда Елены Мухтияровой на запрос.

При этом она уточнила, что в случае возникновения угрозы распространения вируса, представляющего опасность для окружающих, главы региональных роспотребнадзоров имеют право заявить о вакцинации граждан или отдельных групп граждан по эпидемическим показаниям.

Тогда граждане, отказавшиеся от прививки, будут отстранены от выполняемых работ на период объявленной эпидемии.

В России вакцинация от коронавируса COVID-19, начавшаяся в декабре 2020 года, является добровольной и бесплатной. После того, как эту прививку внесли в Национальный календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, некоторые учителя, врачи и соцработники стали жаловаться на принуждение к вакцинации. В феврале 2021 года Роспотребнадзор уже давал аналогичное Минтруду разъяснение о том, что прививка может стать обязательной для людей этих профессий только после соответствующих постановлений главных санитарных врачей субъектов России.

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