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13:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

Тысячи пауков атаковали дома в Австралии, спасаясь от наводнения (видео)

В штате Новый Южный Уэльс уже несколько дней борются с природной стихией.

В середине марта в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке Австралии выпало рекордное количество осадков. Сильные ливни привели к наводнениям — вода затопила обширные участки жилых территорий, а местные жители были вынуждены спасаться из домов на лодках.

Но спасаться пришлось не только людям. Жительница городка Максвилл по имени Мелани Уилльямс, которая чуть не потеряла свой дом из-за разлившейся реки Намбукка, сняла на видео довольно жуткую картину — тысячи пауков в поисках безопасного укрытия начали залезать на стены жилых домов и двери гаражей по всему району.

Мелани призналась, что очень боится пауков, а потому увидеть их в таком количестве было для нее настоящим кошмаром. По словам женщины, спасаясь от прибывающей воды, пауки в огромных количествах залезали на все вертикальные поверхности и были похожи на живой ковер.

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Уилльямс уточнила, что многие пауки также несли с собой свои яйца, спасая от большой воды своих будущих детей, пишет News.com.au.

Специалисты опознали на кадрах пауков-волков, которые обычно живут в подземных норах, но сейчас из-за паводковых вод они вынуждены выбираться на открытое пространство.

Житель соседней деревни Кинчела по имени Мэтт Ловенфосс также опубликовал в соцсетях пугающий снимок с тысячами пауков на поле, пытающихся справиться с наводнением.

Екатерина Гура

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