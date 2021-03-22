13:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
Тысячи пауков атаковали дома в Австралии, спасаясь от наводнения (видео)
В штате Новый Южный Уэльс уже несколько дней борются с природной стихией.
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В середине марта в штате Новый Южный Уэльс на
Но спасаться пришлось не только людям. Жительница городка Максвилл по имени Мелани Уилльямс, которая чуть не потеряла свой дом
Мелани призналась, что очень боится пауков, а потому увидеть их в таком количестве было для нее настоящим кошмаром. По словам женщины, спасаясь от прибывающей воды, пауки в огромных количествах залезали на все вертикальные поверхности и были похожи на живой ковер.
Уилльямс уточнила, что многие пауки также несли с собой свои яйца, спасая от большой воды своих будущих детей, пишет News.com.au.
Специалисты опознали на кадрах
Житель соседней деревни Кинчела по имени Мэтт Ловенфосс также опубликовал в соцсетях пугающий снимок с тысячами пауков на поле, пытающихся справиться с наводнением.
Екатерина Гура