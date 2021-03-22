Путин намерен сделать прививку от коронавируса 23 марта

15:53 (мск), источник: ТАСС
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«Вакцинация — это добровольный выбор каждого человека, его личное решение. Кстати говоря, я сам намерен сделать это (прививку) завтра», — сказал он в понедельник на совещании о наращивании производства вакцин от коронавируса.
«Это будет одна из трех наших вакцин, — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос. — Все они хорошие и надежные».
Он отметил, что вакцинация Путина от коронавируса не будет публичным мероприятием, как это делали политики в некоторых других странах. «Нет, мы не ожидаем, что это будет публичное мероприятие», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее Песков неоднократно сообщал журналистам, что Путин сам сообщит о решении вакцинироваться от COVID-19. При этом