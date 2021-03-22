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17:16 (мск), источник: Известия

Центр Чумакова произвел первые партии вакцины от коронавируса

Президент России Владимир Путин в понедельник, 22 марта, сообщил, что первые партии вакцины от коронавируса, разработанные Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук (РАН), уже произведены.

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Источник: РИА "Новости"

«Еще одна вакцина, “КовиВак”, готовится к вводу в гражданский оборот. Первые ее партии уже произведены», — сказал он в ходе совещания по вопросам вакцинации от коронавируса, которое проходило в режиме видеоконференции.

20 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о регистрации третьей российской вакцины от коронавируса — «КовиВак». Он уточнил, что в середине марта первые 120 тыс. доз препарата будут запущены в гражданский оборот.

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В январе вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что «КовиВак» будут масштабно использовать в рамках вакцинации населения с начала апреля.

«КовиВак» — это третья российская вакцина от COVID-19. Использовать ее смогут люди, имеющие противопоказания к другим видам прививок, указывали разработчики. Специалисты центра также предполагают, что иммунный ответ при применении этой вакцины может быть выше, а препарат окажется эффективным и против мутировавших штаммов.

Первую в России и в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали 11 августа 2020 года. Препарат под названием «Спутник V» разработали в Центре имени Гамалеи.

Второй российской вакциной от COVID-19 стал препарат центра «Вектор». Его зарегистрировали осенью 2020 года.

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