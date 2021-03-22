В России начались испытания «Спутника V» в виде капель для носа

По его словам, испытания закончатся в нынешнем году.
Ранее в этот же день президент России Владимир Путин заявил, что уже 6,3 млн россиян сделали прививку первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции, обе дозы препарата получили 4,3 млн человек.
По словам главы государства, интерес к российской вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V» растет за рубежом, несмотря на умышленную ее дискредитацию и информационные вбросы.
В октябре прошлого года в Научно-исследовательском институте (НИИ) гриппа им. А. А. Смородинцева в Санкт-Петербурге заявили, что разрабатываемую в нем вакцину против коронавируса планируется выпустить в виде капель или спрея в нос.
Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа прошлого года. «Спутник V» был разработан специалистами Центра имени Гамалеи.
Согласно публикации медицинского журнала The Lancet, эффективность препарата против заболевания составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.