Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 «Мало кто об этом знает»: почему россияне не обращаются за пособиями Какими выплатами от государства не пользуются россияне
Фоторепортажи
30Финалисты Профессионального конкурса Sony World Photography Awards 2021
11Барселона во время гражданской войны в Испании
16:43 (мск), источник: Известия

В России начались испытания «Спутника V» в виде капель для носа

В России начались испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в форме капель для носа. Об этом в понедельник, 22 марта, заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

По его словам, испытания закончатся в нынешнем году.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин заявил, что уже 6,3 млн россиян сделали прививку первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции, обе дозы препарата получили 4,3 млн человек.

Новость
Путин намерен сделать прививку от коронавируса 23 марта

По словам главы государства, интерес к российской вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V» растет за рубежом, несмотря на умышленную ее дискредитацию и информационные вбросы.

В октябре прошлого года в Научно-исследовательском институте (НИИ) гриппа им. А. А. Смородинцева в Санкт-Петербурге заявили, что разрабатываемую в нем вакцину против коронавируса планируется выпустить в виде капель или спрея в нос.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа прошлого года. «Спутник V» был разработан специалистами Центра имени Гамалеи.

Согласно публикации медицинского журнала The Lancet, эффективность препарата против заболевания составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

 Словно подменили: появление автомобиля-двойника сулит проблемы
Мало половины: 45% молочной продукции в магазинах оказались просрочкой
Путин намерен сделать прививку от коронавируса 23 марта
СК сообщил о фальсификациях на выборах с участием Белозерцева
Протесты против ограничений привели к столкновениям в Британии
Ургант останется в эфире Первого канала несмотря на коронавирус
Россиян предупредили о росте цен на одежду и обувь
С 1 февраля в Мьянме убито 250 и арестовано 2 665 человек
Песков поделился деталями отдыха Путина в тайге
Здоровье
Российский врач назвал неочевидные симптомы рака кишечника Если проявились, нужно обязательно сходить к врачу.
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Телевизор "убил" пять человек под Тамбовом
Британцы не смолчали на высказывание Байдена о Путине
Новости партнеров
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
Популярные темы на «Детях»
Посудомойка 146
Про книги. Размышления о прочитанном 113
Спальное место для школьника 96
Дочь неряха 93
Леди
Алсу показала редкое фото с мужем в годовщину свадьбы Пара в браке уже 15 лет
Дом
12 гостиных в хрущевках с замечательным дизайном
6 источников шума в квартире, которые вас бесят
6 ошибок в интерьере, которые мешают вам отдыхать дома
8 дачных дел, с которыми нужно успеть до конца марта
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь