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19:10 (мск), источник: Известия

Российские ученые опровергли миф о влиянии вакцины от коронавируса на ДНК

Российские ученые опровергли мифы о влиянии вакцины от коронавирусной инфекции на ДНК, о том, что зарубежные вакцины лучше российских, а также о том, что людям с сильным иммунитетом не нужно прививаться от COVID-19.

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Источник: Известия

«В принципе любая из вакцин (не только против коронавируса — против гриппа и любой инфекции) не имеет ни одного инструмента, который мог бы повлиять на ДНК наше либо нашего потомства», — сказал доктор медицинских наук Антон Ершов в понедельник, 22 марта, в беседе с RT.

По его словам, других средств профилактики коронавируса, кроме вакцины, в ближайшие десятилетия придумано не будет.

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Молекулярный биолог Максим Скулачев, ведущий научный сотрудник МГУ имени М. В. Ломоносова, ответил на вопрос, нужно ли прививаться от коронавируса тем, у кого сильный иммунитет.

«Тяжелая форма COVID-19 развивается как иммунная реакция. Людей, которые скончались от COVID-19, убил собственный иммунитет», — отметил Скулачев, посоветовав людям, которые ещё не переболели коронавирусной инфекцией, сделать прививку.

В свою очередь, Ершов, комментируя миф о том, что иностранные вакцины лучше российской, заявил, что зарубежные специалисты признают полную сопоставимость всех вакцин, имеющихся в настоящее время на мировом рынке.

Член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов отметил, что адекватный иммунный ответ после введения вакцины вырабатывается на 35−42-й день. «Если человек встречается с коронавирусом между первой и второй дозой, то в этой ситуации он может заболеть и быть источником инфекции», — уточнил он.

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Ершов добавил, что после выработки антител человек уже не может быть переносчиком вируса.

Накануне российские ученые опровергли риск бесплодия и угрозу здоровью от вакцины от коронавируса, сообщает телеканал «360».

Ранее, 3 февраля, врач-иммунолог Владимир Болибок развеял миф о том, что людям с хроническими заболеваниями и пожилым нельзя делать прививку от коронавируса.

Он подчеркнул, что у пожилых граждан COVID-19 протекает тяжелее и прививка им жизненно необходима. Однако перед вакцинацией необходимо проконсультироваться с лечащим врачом на предмет хронических заболеваний и состояния организма.

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