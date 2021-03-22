Российские ученые опровергли миф о влиянии вакцины от коронавируса на ДНК

«В принципе любая из вакцин (не только против коронавируса — против гриппа и любой инфекции) не имеет ни одного инструмента, который мог бы повлиять на ДНК наше либо нашего потомства», — сказал доктор медицинских наук Антон Ершов в понедельник, 22 марта, в беседе с RT.
По его словам, других средств профилактики коронавируса, кроме вакцины, в ближайшие десятилетия придумано не будет.
Молекулярный биолог Максим Скулачев, ведущий научный сотрудник МГУ имени М. В. Ломоносова, ответил на вопрос, нужно ли прививаться от коронавируса тем, у кого сильный иммунитет.
«Тяжелая форма COVID-19 развивается как иммунная реакция. Людей, которые скончались от COVID-19, убил собственный иммунитет», — отметил Скулачев, посоветовав людям, которые ещё не переболели коронавирусной инфекцией, сделать прививку.
В свою очередь, Ершов, комментируя миф о том, что иностранные вакцины лучше российской, заявил, что зарубежные специалисты признают полную сопоставимость всех вакцин, имеющихся в настоящее время на мировом рынке.
Член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов отметил, что адекватный иммунный ответ после введения вакцины вырабатывается на 35−42-й день. «Если человек встречается с коронавирусом между первой и второй дозой, то в этой ситуации он может заболеть и быть источником инфекции», — уточнил он.
Ершов добавил, что после выработки антител человек уже не может быть переносчиком вируса.
Накануне российские ученые опровергли риск бесплодия и угрозу здоровью от вакцины от коронавируса, сообщает телеканал «360».
Ранее, 3 февраля, врач-иммунолог Владимир Болибок развеял миф о том, что людям с хроническими заболеваниями и пожилым нельзя делать прививку от коронавируса.
Он подчеркнул, что у пожилых граждан COVID-19 протекает тяжелее и прививка им жизненно необходима. Однако перед вакцинацией необходимо проконсультироваться с лечащим врачом на предмет хронических заболеваний и состояния организма.