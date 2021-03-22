Ученые заставили слезную железу плакать в пробирке

Слезные железы, расположенные над глазным яблоком, выполняют важную функцию — они увлажняют глаза, и если их работа нарушается, глаз может пересохнуть или, наоборот, будет все время слезиться.
Отчасти такие нарушения лечатся глазными каплями, а иногда и путем хирургического вмешательства, но ученые признают, что по-настоящему эффективного лечения пока не существует, поскольку слезные железы плохо изучены.
Поэтому то, что удалось молекулярным генетикам во главе с Хансом Клеверсом из Института Хубрехта в Нидерландах, можно считать настоящим прорывом.
Сначала они вырастили в пробирке из стволовых клеток человека миниатюрные трехмерные подобия слезных желез, причем эти органоиды демонстрировали структуру и функции полноценной железы: в присутствии нейротрансмиттера норадреналина они набухали и выделяли слезы.
Затем ученые решили проверить пригодность таких органоидов для трансплантации. Для этого клетки человеческой слезной железы были подсажены к слезной железе мыши.
За две недели клетки успели прижиться и начали формировать собственную структуру. Более того, и по прошествии двух месяцев клетки продолжали расти и делиться — и даже производить слезный белок.
Конечно, до выращивания полноценных искусственных слезных желез и пересадки их человеку еще далеко, но результаты нового исследования убеждают ученых, что первый правильный шаг в этом направлении сделан.