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18:38 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Ученые заставили слезную железу плакать в пробирке

Говорят, слезами горю не поможешь, а вот для глаз они очень даже полезны, поэтому нарушение работы слезных желез может привести к серьезным последствиям — вплоть до слепоты.

Источник: Getty Images

Слезные железы, расположенные над глазным яблоком, выполняют важную функцию — они увлажняют глаза, и если их работа нарушается, глаз может пересохнуть или, наоборот, будет все время слезиться.

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Отчасти такие нарушения лечатся глазными каплями, а иногда и путем хирургического вмешательства, но ученые признают, что по-настоящему эффективного лечения пока не существует, поскольку слезные железы плохо изучены.

Поэтому то, что удалось молекулярным генетикам во главе с Хансом Клеверсом из Института Хубрехта в Нидерландах, можно считать настоящим прорывом.

Сначала они вырастили в пробирке из стволовых клеток человека миниатюрные трехмерные подобия слезных желез, причем эти органоиды демонстрировали структуру и функции полноценной железы: в присутствии нейротрансмиттера норадреналина они набухали и выделяли слезы.

Затем ученые решили проверить пригодность таких органоидов для трансплантации. Для этого клетки человеческой слезной железы были подсажены к слезной железе мыши.

За две недели клетки успели прижиться и начали формировать собственную структуру. Более того, и по прошествии двух месяцев клетки продолжали расти и делиться — и даже производить слезный белок.

Конечно, до выращивания полноценных искусственных слезных желез и пересадки их человеку еще далеко, но результаты нового исследования убеждают ученых, что первый правильный шаг в этом направлении сделан.

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